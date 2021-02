News Mario Kart Tour (mobile)

C'est la guerre entre les deux femmes pour cette nouvelle saison de Mario Kart Tour. A vous de choisir votre camp et de remporter le plus grand nombre de course pour votre équipe. Il ne faudra pas également oublié de récupérer des jetons pour débloquer différents points d'upgrades pour une sélection de personnages, de véhicules ou d'ailes volantes.





Pour bien commencer, choisissez l'un des camps, vous ne pourrez plus faire marche arrière ensuite.Jusqu'au 24 février 2021, 6h59, les deux belles vont se crêper gentiment le chignon pour dominer l'asphalte et chaque victoire, vous sollicitant à jouer plus souvent que d'habitude.Nous avons opté pour Peach mais cela donne la même chose pour Daisy. Votre choix vous octroie un point de bonification pour votre personnage choisi, ce qui est assez bien pour nous car nous avions mis un peu de côté les deux femmes, les différents tirages avaient plutôt favorisé d'autres personnages, notamment les très nombreux sbires de Bowser.



Les courses restent similaires, hormis le petite jeton qui apparait au-dessus de certains véhicules en course, pour vous rappeler qu'ils font partie des équipes. On notera cependant quelques aberrations, nous avons ainsi débloqué une Peachette, et en la choisissant, on s'est retrouvé à courir pour le camp de Daisy ?!





Soyez donc le premier de chaque course, tentez le plus gros score et surtout récupérer le maximum de jetons de votre couleur sur les pistes, cela permet d'assurer le classement gagnant de son équipe même si vos trois coéquipiers ne trustent pas toujours le haut du classement de la course à vos côtés. Au passage, cela nous a permis d'upgrader notre Mario de Metal, pour pas grand chose (100 jetons roses) alors que d'habitude, il faut 12 000 jetons pour obtenir un point.



Lancez-vous dans la compétition et que le meilleur gagne !



Mario Kart Tour - Peach vs. Daisy Tour Trailer 02/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une mise à jour 2.8.0 pour la fin du mois

Par ailleurs, la version 2.8.0 a été annoncée pour Mario Kart Tour, qui permettra aux pilotes, karts et planeurs de passer au niveau 7 (on en est loin à notre niveau ). De plus, des billets de niveau supérieur seront accessibles au niveau des offres de la boutique. Cette mise à jour devrait poindre fin février 2021.