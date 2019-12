News Mario Kart Tour (mobile)

This time of year is jam-packed with holiday fun, so it's no surprise that the last tour of the year is the aptly named Holiday Tour! And it starts Dec. 17, 10:00 PM PT! Rev up festive fun with #MarioKartTour! pic.twitter.com/AqGLxxsM88 — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 13 décembre 2019

Vous avez dit "Saison des Fêtes" ?

Fin de la Saison de Londres

You’ve won a few Cups, unlocked some characters, and earned tons of cool kart parts.



But to help you get a real edge in #MarioKartTour, we’ve put together a few helpful tips.



Take a look: https://t.co/dxFFpqdI6i pic.twitter.com/Cc5meYRdFl — App Store (@AppStore) 12 décembre 2019

Il fallait avoir l’œil attentif pour repérer le nouveau personnage dévoilé dans l'image accompagnant le tweet qui annonçait l'arrivée de la Saison des Fêtes dans Mario Kart Tour, à partir de demain.On vous en dit plus après ce tweet :Vous l'aurez peut-être constaté, Birdo se cache dans le visuel du tweet au fond de l'image, sous le bras de Pauline :Immanquable, Yoshi avec son costume de renne est aussi immanquable et devrait donc faire partie des personnages à ajouter au casting. On aimerait juste avoir un peu plus de chance au tirage pour le récupérer quasi-systématiquement, on avouera manquer cruellement de chance depuis quelques semaines à dépenser des rubis sans compter... pour rien.Il n'est pas beau, notre Yoshi, dans son costume de renne ?Eh oui, la saison qui commence ce mercredi 18 décembre va durer deux semaines, en nous emmener jusqu'au 1e janvier 2020 : nous serons donc au cœur de la Saison des Fêtes, et c'est justement le nom de cette nouvelle compétition.On reviendra sur les spécificités de la Saison des Fêtes dès demain, quand les nouvelles coupes seront disponibles avec des infos de la part de Nintendo sur leur contenu !On termine avec un petit rappel de ce que la Saison de Londres nous propose comme astuces en tous genres :Source : Twitter et VideoGamesChronicle.com