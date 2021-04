News Mario Kart Tour (mobile)

La saison de Sydney est disponible depuis ce matin jusqu'au 5 mai. Passage obligé via le célèbre opéra (avec un petit effet de foule de part et d'autre de la piste à l'intérieur assez agréable bien que bref) sur un circuit peu technique mais qui permettra quelques savoureux lâchers de bombes et autres bananes. N'oubliez pas de jeter un coup d'oeil dans vos cadeaux pour récupérer de nombreuses pièces d'or du cadeau Twitter.







Pour vous faire une première idée du circuit, les premières vidéos sur le net ont débarqué comme celle d' aWiibo , mais testez-le vous-même.