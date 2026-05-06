Mario Kart Tour ferme définitivement ses serveurs le 30 septembre 2026
Près de sept ans après son lancement, le jeu mobile tire sa révérence sans version hors-ligne. Les ventes de rubis sont déjà stoppées, et le Pass Or devient gratuit pour tous d'ici la fermeture.News
- Nintendo a annoncé l'arrêt définitif de Mario Kart Tour, son jeu de course sur mobile, le 30 septembre 2026.
- Il s'agit d'une fermeture totale : aucune version hors-ligne n'est prévue, contrairement à Animal Crossing: Pocket Camp.
- La vente de rubis est déjà terminée, mais les rubis restants peuvent être dépensés jusqu'à la fermeture.
- Les renouvellements du Pass Or ont cessé, et ses avantages deviennent gratuits pour tous les joueurs jusqu'à la fin du service.
- Le jeu, lancé en septembre 2019, ne recevait plus de contenu inédit depuis 2023.
C'est la fin d'une belle aventure mobile. Nintendo vient d'annoncer l'arrêt définitif de Mario Kart Tour, son jeu de course sur smartphones. Le service fermera ses portes le 30 septembre, au petit matin en heure française, près de sept ans après le lancement du jeu.
Et cette fois, il s'agit bien d'un adieu sans retour. Nintendo précise qu'aucune version hors-ligne n'est prévue, contrairement à ce qui avait été fait pour Animal Crossing: Pocket Camp, qui avait eu droit à une édition « Complete » jouable sans connexion. Une fois les serveurs éteints, Mario Kart Tour ne sera donc tout simplement plus jouable.
Une fin annoncée de longue datePour les habitués, la nouvelle n'est pas une totale surprise. Comme on vous le rapportait à l'époque, le jeu ne recevait plus de contenu inédit depuis octobre 2023, se contentant de faire tourner en boucle ses saisons déjà existantes.
Le titre avait tout de même connu un dernier sursaut inattendu l'été dernier, avec un événement surprise célébrant la sortie de Mario Kart World sur Switch 2. Mais l'arrivée de ce dernier a sans doute achevé de rendre la version mobile superflue. Et puis 7 ans, c'est une éternité pour un jeu mobile (ne pas regarder les 10 ans de Pokémon GO !) !
Rubis et Pass Or : ce qu'il faut savoirCôté pratique, la vente de rubis, la monnaie payante du jeu, a déjà été stoppée. Les rubis qu'il vous reste peuvent toutefois encore être dépensés jusqu'à la fermeture, dans les boutiques du jeu ainsi que dans le mode Ruée vers les pièces.
Quant au Pass Or, l'abonnement du jeu, ses renouvellements automatiques et les novueaux abonnements ont pris fin le 7 juillet. Bonne nouvelle en revanche : ses avantages, comme le 200cc, les cadeaux et défis Or ou encore les gains doublés, deviennent gratuits pour tout le monde jusqu'à la fermeture du jeu. Les abonnés en profitent déjà, et les autres y auront droit à partir du 4 août. Chacun pourra ainsi terminer l'aventure en beauté.
Un joli carton sur mobile, avec la France sur le podiumAvant de raccrocher, Mario Kart Tour aura marqué les esprits. Selon les estimations du cabinet spécialisé Sensor Tower, le jeu avait signé à sa sortie le lancement mobile le plus rapide de l'histoire de Nintendo, avec 90 millions de téléchargements dès la première semaine, six fois plus qu'Animal Crossing: Pocket Camp. Son premier mois flirtait déjà avec les 124 millions de téléchargements.
Toujours d'après Sensor Tower, le titre a fini par dépasser les 200 millions de téléchargements et autant de dollars de revenus cumulés, porté notamment par son abonnement Pass Or, facturé 5,49 euros par mois chez nous. Et bonne nouvelle pour la fierté nationale : avec 7,3 % des dépenses mondiales, la France se classait troisième marché du jeu, derrière les États-Unis et le Japon. Voilà qui confirme notre attachement à la franchise.
C'est donc une page qui se tourne, dans la lignée d'autres jeux mobiles de la firme mis à la retraite ces dernières années. Il vous reste jusqu'au 30 septembre pour un dernier tour de piste.
Et vous, avez-vous roulé sur Mario Kart Tour ? Quel est votre meilleur souvenir sur ce jeu mobile ? Prêt pour un petit dernier tour de piste en hommage au jeu d'ici sa fermeture le 29 septembre prochain ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Nintendo (via cette FAQ)
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