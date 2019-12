News Mario Kart Tour (mobile)

Mario Kart Tour - New Year's Tour Trailer 27/12/2019 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La prochaine saison de Mario Kart Tour s'appellera la Saison du Nouvel An. Pendant deux semaines, les fans du jeu pourront donc célébrer l'arrivée de l'année 2020 avec de nouveaux circuits et de nouveaux pilotes, karts et ailes aux couleurs de la nouvelle année.Voici la bande-annonce de cette prochaine saison :La saison du Nouvel An fera suite à la Saison des Fêtes qui bat actuellement son plein dans Mario Kart Tour. Pensez à bien compléter les défis exclusifs à cette saison pour ne pas passer à côté d'un tas d'or... et surtout de Shines vous permettant de gagner des cadeaux dans le jeu !D'ici l'arrivée de cette prochaine saison, on vous souhaite encore de très belles fêtes de fin d'année sur PN et on ne manquera pas d'actualiser cette info dès que de nouveaux détails seront communiqués concernant les circuits proposés.