Mario Kart 8 Deluxe tourne en 4K et 60 fps sur Switch 2, comparaison en vidéo à l'appui

Krusty 03 Sep 2026 18h57 Citer

Et il n'y a pas que son architecture technique qui tient debout 12 ans plus tard, il y son fun et don côté divertissant. Le week-end dernier des potes passent à la maison. On se fait un Mario Kart ? 8 Deluxe ou World ? A l'unanimité : 8 Deluxe !! Tout est dit ...