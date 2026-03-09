Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Moyenne de 4,8 - 10 notes

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 9 ajouts
  • Devenir fan ! 7 fans
Mario Kart 8 Deluxe Disponible sur Switch depuis le 28/04/2017
News Mario Kart 8 Deluxe (Switch)

Mario Kart 8 Deluxe tourne en 4K et 60 fps sur Switch 2, comparaison en vidéo à l'appui

Les premières analyses techniques de la mise à jour 4.0.0 donnent les chiffres que Nintendo n'avait pas communiqués, et confirment des chargements divisés par plus de deux.

News
Résumé de cette actualité en quatre points :
  • Sur Switch 2, Mario Kart 8 Deluxe tourne en 2160p à 60 images par seconde en docké, contre 1080p auparavant
  • En portable, le jeu passe de 720p à 1080p, toujours à 60 images par seconde
  • Les temps de chargement tombent d'un peu plus de neuf secondes à moins de quatre secondes
  • Nintendo n'a en revanche retouché aucun asset graphique, et l'écran partagé fait toujours chuter le framerate

Hier, on relayait la mise à jour 4.0.0 de Mario Kart 8 Deluxe en précisant qu'on resterait prudents sur les superlatifs tant que Nintendo ne donnerait ni résolution ni framerate. Les premières analyses comparatives sont tombées, et on peut enfin mettre des chiffres sur ce fameux gain de netteté. Une vidéo de NintendoLife nous permet de comparer les deux versions, et le constat est sans appel comme l'indiquaient les chiffres cités plus haut :
Mario Kart 8 Deluxe Review (Nintendo Switch)
Retrouvez la vidéo sur YouTube

De la 4K en docké, du 1080p en portable

La chaîne ElAnalistaDeBits, spécialiste des comparatifs techniques, a passé les deux versions côte à côte. Sur Nintendo Switch 2, le jeu affiche du 2160p, autrement dit de la 4K, à 60 images par seconde constantes en mode docké. En portable, on grimpe à 1080p, toujours à 60 images par seconde.

Sur Switch première du nom, on plafonnait à 1080p en docké et à 720p en portable. Le saut est donc net, et il correspond exactement à ce que la nouvelle machine permet. Précisons quand même que ces chiffres sont des mesures effectuées par des chaînes tierces, Nintendo n'ayant communiqué aucune spécification technique dans ses notes de patch.
Mario kart 8 Deluxe | Switch vs Switch 2 | Switch 2 Update Graphics Comparison
Retrouvez la vidéo sur YouTube
La comparaison montre que Nintendo n'a touché à aucun asset graphique. Les modèles, les textures et les effets restent rigoureusement ceux de 2017. Tout le travail porte sur la résolution et la netteté d'image, ce qui explique au passage pourquoi la mise à jour est gratuite et pourquoi elle est arrivée sans tambour ni trompette.

Le vrai gain se joue peut-être sur les chargements

Les temps de chargement méritent une mention à part car le résultat est sans doute le plus parlant au quotidien. Là où la Switch mettait plus de neuf secondes à lancer une course, la Switch 2 boucle l'opération en un peu moins de quatre secondes.

Diviser le temps d'attente par plus de deux à chaque course, sur un jeu qu'on relance en boucle par sessions de quinze minutes, c'est objectivement plus perceptible qu'un gain de résolution qu'on remarque surtout sur un grand téléviseur.

Une limite que la Switch 2 n'a pas fait sauter

Une nuance mérite d'être posée avant d'inviter tout le monde pour une soirée. En écran partagé à trois joueurs et plus, le framerate reste divisé par deux, exactement comme sur Switch première du nom. Cela vaut aussi pour le nouveau mode à huit joueurs, qui est pourtant l'argument massue de cette version 4.0.0.


La puissance de la Switch 2 n'a donc pas réussi à lever cette contrainte historique du jeu, et rien n'indique pour l'instant que Nintendo compte y revenir. On reste sur un jeu de 2017, lui-même dérivé du Mario Kart 8 de 2014 sur Wii U, dont on redécouvre surtout à quel point l'architecture technique tient encore debout douze ans plus tard.

Avez-vous vu la différence sur votre écran, ou faut-il l'œil du spécialiste pour la repérer ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Sources : ElAnalistaDeBits, NintendoLife
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Krusty
Et il n'y a pas que son architecture technique qui tient debout 12 ans plus tard, il y son fun et don côté divertissant. Le week-end dernier des potes passent à la maison. On se fait un Mario Kart ? 8 Deluxe ou World ? A l'unanimité : 8 Deluxe !! Tout est dit ...
bahascaux
J'hésite à me le reprendre, le jeu était déjà excellent sur WiiU.
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - La Switch 2 a un an !
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil