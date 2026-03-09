Mario Kart 8 Deluxe tourne en 4K et 60 fps sur Switch 2, comparaison en vidéo à l'appui
Les premières analyses techniques de la mise à jour 4.0.0 donnent les chiffres que Nintendo n'avait pas communiqués, et confirment des chargements divisés par plus de deux.News
- Sur Switch 2, Mario Kart 8 Deluxe tourne en 2160p à 60 images par seconde en docké, contre 1080p auparavant
- En portable, le jeu passe de 720p à 1080p, toujours à 60 images par seconde
- Les temps de chargement tombent d'un peu plus de neuf secondes à moins de quatre secondes
- Nintendo n'a en revanche retouché aucun asset graphique, et l'écran partagé fait toujours chuter le framerate
Hier, on relayait la mise à jour 4.0.0 de Mario Kart 8 Deluxe en précisant qu'on resterait prudents sur les superlatifs tant que Nintendo ne donnerait ni résolution ni framerate. Les premières analyses comparatives sont tombées, et on peut enfin mettre des chiffres sur ce fameux gain de netteté. Une vidéo de NintendoLife nous permet de comparer les deux versions, et le constat est sans appel comme l'indiquaient les chiffres cités plus haut :
De la 4K en docké, du 1080p en portableLa chaîne ElAnalistaDeBits, spécialiste des comparatifs techniques, a passé les deux versions côte à côte. Sur Nintendo Switch 2, le jeu affiche du 2160p, autrement dit de la 4K, à 60 images par seconde constantes en mode docké. En portable, on grimpe à 1080p, toujours à 60 images par seconde.
Sur Switch première du nom, on plafonnait à 1080p en docké et à 720p en portable. Le saut est donc net, et il correspond exactement à ce que la nouvelle machine permet. Précisons quand même que ces chiffres sont des mesures effectuées par des chaînes tierces, Nintendo n'ayant communiqué aucune spécification technique dans ses notes de patch.
Le vrai gain se joue peut-être sur les chargementsLes temps de chargement méritent une mention à part car le résultat est sans doute le plus parlant au quotidien. Là où la Switch mettait plus de neuf secondes à lancer une course, la Switch 2 boucle l'opération en un peu moins de quatre secondes.
Diviser le temps d'attente par plus de deux à chaque course, sur un jeu qu'on relance en boucle par sessions de quinze minutes, c'est objectivement plus perceptible qu'un gain de résolution qu'on remarque surtout sur un grand téléviseur.
Une limite que la Switch 2 n'a pas fait sauterUne nuance mérite d'être posée avant d'inviter tout le monde pour une soirée. En écran partagé à trois joueurs et plus, le framerate reste divisé par deux, exactement comme sur Switch première du nom. Cela vaut aussi pour le nouveau mode à huit joueurs, qui est pourtant l'argument massue de cette version 4.0.0.
La puissance de la Switch 2 n'a donc pas réussi à lever cette contrainte historique du jeu, et rien n'indique pour l'instant que Nintendo compte y revenir. On reste sur un jeu de 2017, lui-même dérivé du Mario Kart 8 de 2014 sur Wii U, dont on redécouvre surtout à quel point l'architecture technique tient encore debout douze ans plus tard.
Avez-vous vu la différence sur votre écran, ou faut-il l'œil du spécialiste pour la repérer ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : ElAnalistaDeBits, NintendoLife
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.