Maintenances Nintendo Network à venir

Mardi 17/12 dès 2h : Pokémon Sword and Pokémon Shield (Switch)

Merc. 18/12 dès 1h50 : Jeu en ligne de certains logiciels Switch

Jeudi 19/12 dès 1h50 : Jeu en ligne de certains logiciels Switch

Mardi 07/01/20 dès 5h30 : Distribution des données de mise à jour Switch

Maintenances terminées des services en ligne Nintendo

Mardi 26/11 dès 6h : Pokémon Sword and Pokémon Shield (Switch)

Merc. 27/11 dès 1h50 : Jeu en ligne de certains software Switch

Jeudi 28/11 dès 1h50 : Jeu en ligne de certains software Switch

Mardi 5/11 dès 1h30 : Services réseau Switch

Mardi 5/11 dès 3h : Tetris® 99 sur Switch

Jeudi 7/11 dès 1h50 : Jeu en ligne de certains software Switch

Vendredi 8/11 dès 1h50 : Jeu en ligne de certains software Switch

Mardi 22/10 dès 2h : Utiliser un identifiant Nintendo Network (Wii U, 3DS)

Mer. 23/10 dès 2h50 : Jeu en ligne de certains software Switch

Merc. 23/10 dès 3h : Services réseau Switch

Mer. 23/10 dès 6h : Contrôle parental Nintendo Switch

Jeudi 24/10 dès 2h50 : Jeu en ligne de certains software Swich

Jeudi 24/10 dès 8h : Tous les services de réseau

Vend. 25/10 dès 6h50 : Jeu en ligne de certains software Switch

Merc. 2/10 dès 3h : Jeu en ligne de certains software

Jeudi 3/10 dès 3h50 : Jeu en ligne de certains software Switch

Mardi 24/09 dès 2h : Nintendo eShop Switch, Wii, 3DS

Mardi 24/09 dès 2h : Nintendo eShop Switch

Merc. 25/09 dès 2h50 : Jeu en ligne de certains software Switch

Jeudi 26/09 dès 2h50 : Jeu en ligne de certains software

Dès le 11/09 à 2h50 : Jeu en ligne de certains software Switch

Mardi 3/9 dès 2h30 : Services réseau : avis aux amis, etc.

Mardi 3/9 dès 9h50 : Jeu en ligne de certains software Switch

Merc. 4/9 dès 7h50 : Jeu en ligne de certains software Switch

Jeudi 5/9 dès 2h50 : Jeu en ligne de certains software Switch

Jeudi 5/9 dès 8h50 : eu en ligne de certains software Switch

Vend. 6/9 dès 1h50 : Jeu en ligne de certains software Switch

Lundi 05/08 dès 20h : Nintendo eShop et Chaine boutique Wii (Switch, Wii U, 3DS, Wii)

Mer. 07/08 dès 2h50 : Jeu en ligne de certains software Switch

Mer. 07/08 dès 7h50 : Jeu en ligne de certains software Switch

Jeudi 08/08 dès 2h50 :Jeu en ligne de certains software Switch

Mardi 30/07 dès 0h45 : Nintendo eShop Nintendo Switch

Mardi 30/07 dès 2h : Nintendo eShop Switch, Wii U, 3DS et Chaine boutique Wii

Mardi 30/07 dès 2h50 : Jeu en ligne de certains software Switch

Mardi 30/07 dès 3h : Achat et utilisation d’articles consommables Switch

Mardi 01/08 dès 8h50 : Jeu en ligne de certains software Switch

Mardi 23/07 dès 6h30 : Nintendo eShop Switch, Wii, 3DS, Wii

Mercredi 24/07 dès 3h : Jeu en ligne de certains software Switch

Mardi 09/07 dès 1h50 : Jeu en ligne de certains software Switch

Mercredi 10/07 dès 7h50 : Jeu en ligne de certains software Switch

Jeudi 11/07 dès 2h50 : Jeu en ligne de certains software Switch

Jeudi 27/06 dès 2h50 : Jeu en ligne de certains software Switch

Lundi 3/06 dès 22h : Utiliser un identifiant Nintendo Network (Wii U, 3DS, web)

Vendredi 7/06 dès 2h50 : Jeu en ligne de certains software

Mardi 28/05 dès 3h30 : Jeu en ligne de certains software Switch

Mercredi 29/05 dès 22h : Chaine boutique Wii (Nintendo eShop Switch/wii U/3DS et Wii)

Vendredi 31/05 dès 2h50 : eu en ligne de certains software Switch

Samedi 01/06 dès 1h50 : Jeu en ligne de certains software Switch

Mardi 21 mai dès 7h : jeu en ligne de certains software Switch

Mercredi 22/05 dès 2h50 : jeu en ligne de certains software Switch

Mercredi 22/05 dès 9h : Contrôle parental Nintendo Switch iOS/Android

Jeudi 23/05 dès 2h50 : jeu en ligne de certains software Switch

Mardi 14/05 dès 2h50 : Jeu en ligne de certains software Switch

Mercredi 15/05 dès 8h50 : Jeu en ligne de certains software Switch

Mercredi 8/5 dès 2h50 : Jeu en ligne de certains software Switch

Vendredi 10/5 dès 2h50 : Jeu en ligne de certains software Switch

Jeudi 25/04 dès 2h50 : Jeu en ligne de certains software Switch

Jeudi 25/04 dès 4h50 : Jeu en ligne de certains software Switch

Vendredi 26/04 dès 7h50 : Jeu en ligne de certains software Switch

Jeudi 18/04 dès 2h50 : Jeu en ligne de certains software Switch

Mercredi 3/4 dès 2h50 : Jeu en ligne de certains softs Switch

Jeudi 4/4 dès 2h50 : Jeu en ligne de certains softs Switch

Lundi 25/03 dès 21h : Utiliser un identifiant Nintendo Network (Wii U, 3DS, web)

Mardi 19/03 dès 2h : Nintendo Switch Online

Jeudi 21/03 dès 2h50 : Jeu en ligne de certains softs Switch

Vendred 22/013 dès 2h50 : Jeu en ligne de certains softs Switch

Mardi 12/03 dès 2h50 : Jeu en ligne de certains softs Switch

Mercredi 13/03 dès 2h50 : Jeu en ligne de certains softs Switch

Mercredi 13/03 dès 7h50 : Jeu en ligne de certains softs Switch

Dès le mardi 05/03 à 1h : Chaine boutique Wii, eShop (Switch, Wii U, 3DS, Wii)

Dès le mardi 05/03 à 3h : Jeu en ligne de certains softs Switch

Dès le mercredi 06/03 à 1h50 : Jeu en ligne de certains softs Switch

Dès le mercredi 06/03 à 6h : Jeu en ligne de certains softs 3DS

Lundi 25/02 dès 20h50 : Jeu en ligne de certains softs Switch

Mardi 26/02 dès 3h30 : Contrôle parental Switch iOS/Android

Jeudi 28/02 dès 2h50 : Jeu en ligne de certains softs Switch

Mercredi 20/02 dès 1h50 : Jeu en ligne de certains softs Switch et 3DS

Mardi 22/01 dès 2h50 : Jeu en ligne de certains softs Switch

Mercredi 23/01 dès 2h : Jeu en ligne de certains softs Switch

Mercredi 23/01 dès 6h : Jeu en ligne de certains softs

Lundi 28/01 dès 1h50 : Jeu en ligne de certains softs Switch

Régulièrement, des services de Nintendo sont suspendus quelques heures, le temps pour les équipes de procéder aux mises à jour diverses destinées à améliorer notre expérience.De par leur nature, les services en ligne peuvent faire l’objet de mises à jour : c’est le cas du Nintendo Network, de l’eShop Wii U et de l’eShop Nintendo 3DS. Pour nous permettre de ne pas planifier de session en ligne avec nos amis au mauvais moment, Nintendo annonce ces interruptions de service à l’avance.Les maintenances Nintendo Network peuvent se dérouler sur quelques minutes, mais aussi prendre quelques heures. En fonction de l’importance de la mise à jour, l’interruption peut donc prendre plus ou moins de temps. Nintendo indique les dates et heures auxquelles les services seront inaccessibles sur son site, nous les indiquons ici également.Il est aussi possible, malheureusement, de constater des pannes du Nintendo Network. C’est ce qui était arrivé par exemple à un Noël récent avec une panne de plusieurs jours de l’eShop pour cause d’affluence en raison des codes de téléchargement inclus avec chaque modèle de console vendu ! Nous évoquerons les pannes en cours sur cette page.Service concerné : Aucun service en ligne ne sera accessible pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mardi 17 décembre 2019 à 2h00 au mardi 17 décembre 2019 à 4h30.Services concernés : certains services de réseauLes services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mercredi 18 décembre 2019 à 1h50 au mercredi 18 décembre 2019 à 3h30.Services concernés : certains services de réseauLes services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du jeudi 19 décembre 2019 à 1h50 au jeudi 19 décembre 2019 à 3h30.Service concerné : Aucun service en ligne ne sera accessible pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mardi 7 janvier 2020 à 5h30 au mardi 7 janvier 2020 à 6h30.Voici maintenant les maintenances passées récemment qui vous ont peut-être fait penser à une panne - encore fallait-il vouloir jouer vers 3h du matin, ou en plein milieu de la nuit, pour en pâtir !Services concernés : Aucun service en réseau ne sera alors accessible pendant cette tranche horaire.Date et heure : du mardi 26 novembre 2019 à 6h00 au mardi 26 novembre 2019 à 9h00.Services concernés : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mercredi 27 novembre 2019 à 1h50 au mercredi 27 novembre 2019 à 3h30.Services concernés : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du jeudi 28 novembre 2019 à 1h50 au jeudi 28 novembre 2019 à 3h30.Services concernés : Avis aux amis, etc.Nintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mardi 5 novembre 2019 à 1h30 au mardi 5 novembre 2019 à 4h30.Aucun service en réseau ne sera alors accessible pendant cette tranche horaire.Date et heure : du mardi 5 novembre 2019 à 3h00 au mardi 5 novembre 2019 à 4h00.Services concernés : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du jeudi 7 novembre 2019 à 1h50 au jeudi 7 novembre 2019 à 4h30.Services concernés : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du vendredi 8 novembre 2019 à 1h50 au vendredi 8 novembre 2019 à 3h30.Nintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mardi 22 octobre 2019 à 2h00 au mardi 22 octobre 2019 à 3h00.Services concernés : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mercredi 23 octobre 2019 à 2h50 au mercredi 23 octobre 2019 à 4h30.Services concernés : Acquisition de données de scène, etc.Nintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mercredi 23 octobre 2019 à 3h00 au mercredi 23 octobre 2019 à 5h00.Nintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mercredi 23 octobre 2019 à 6h00 au mercredi 23 octobre 2019 à 7h30.Services concernés : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du jeudi 24 octobre 2019 à 2h50 au jeudi 24 octobre 2019 à 4h30.Services concernés : Aucun service en réseau ne sera alors accessible pendant cette tranche horaire.Date et heure : du jeudi 24 octobre 2019 à 8h00 au jeudi 24 octobre 2019 à 10h00.Services concernés : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du vendredi 25 octobre 2019 à 6h50 au vendredi 25 octobre 2019 à 8h30.Services concernés : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horairesindiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mercredi 2 octobre 2019 à 3h00 au mercredi 2 octobre 2019 à 4h00.Services concernés : certains services de réseauNintendo effectuera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horairesindiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du jeudi 3 octobre 2019 à 3h50 au jeudi 3 octobre 2019 à 5h30.Service concerné : eShopAucun service en réseau ne sera alors accessible pendant cette tranche horaire.Date et heure : du mardi 24 septembre 2019 à 2h00 au mardi 24 septembre 2019 à 5h00.Service concerné : Utilisation des codes de téléchargementNintendo va réaliser des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mardi 24 septembre 2019 à 2h00 au mardi 24 septembre 2019 à 4h00.Service concerné : certains services de réseauNintendo va réaliser des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mercredi 25 septembre 2019 à 2h50 au mercredi 25 septembre 2019 à 4h30.Service concerné : certains services de réseauNintendo va réaliser des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du jeudi 26 septembre 2019 à 2h50 au jeudi 26 septembre 2019 à 4h30.Services concernés : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mercredi 11 septembre 2019 à 2h50 au mercredi 11 septembre 2019 à 4h30.Nintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mardi 3 septembre 2019 à 2h30 au mardi 3 septembre 2019 à 10h00.Service concerné : Certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mardi 3 septembre 2019 à 9h50 au mardi 3 septembre 2019 à 11h30.Service concerné : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mercredi 4 septembre 2019 à 7h50 au mercredi 4 septembre 2019 à 9h30.Service concerné : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du jeudi 5 septembre 2019 à 2h50 au jeudi 5 septembre 2019 à 4h30.Service concerné : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du jeudi 5 septembre 2019 à 8h50 au jeudi 5 septembre 2019 à 10h30.Service concerné : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du vendredi 6 septembre 2019 à 1h50 au vendredi 6 septembre 2019 à 3h30.Aucun service en réseau ne sera alors accessible pendant cette tranche horaire.Date et heure : du lundi 5 août 2019 à 20h00 au mardi 6 août 2019 à 2h00.Services concernés : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mercredi 7 août 2019 à 2h50 au mercredi 7 août 2019 à 4h30.Services concernés : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mercredi 7 août 2019 à 7h50 au mercredi 7 août 2019 à 9h30.Services concernés : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du jeudi 8 août 2019 à 2h50 au jeudi 8 août 2019 à 4h30.Service concerné : utilisation de cartes de crédit et de PayPalNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mardi 30 juillet 2019 à 0h45 au mardi 30 juillet 2019 à 8h45.Aucun service en réseau ne sera alors accessible pendant cette tranche horaire.Date et heure : du mardi 30 juillet 2019 à 2h00 au mardi 30 juillet 2019 à 6h00.Service concerné : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mardi 30 juillet 2019 à 2h50 au mardi 30 juillet 2019 à 4h30.Nintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mardi 30 juillet 2019 à 3h00 au mardi 30 juillet 2019 à 4h00.Service concerné : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du jeudi 1 août 2019 à 8h50 au jeudi 1 août 2019 à 10h30.Application concernée : Chaine boutique WiiAucun service en réseau ne sera alors accessible pendant cette tranche horaire.Date et heure : du mardi 23 juillet 2019 à 6h30 au mardi 23 juillet 2019 à 10h30.Services concernés : certains services de réseauNintendo effectuera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mercredi 24 juillet 2019 à 3h00 au mercredi 24 juillet 2019 à 4h00.Services concernés : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mardi 9 juillet 2019 à 1h50 au mardi 9 juillet 2019 à 3h30.Services concernés : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mercredi 10 juillet 2019 à 7h50 au mercredi 10 juillet 2019 à 9h30.Services concernés : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du jeudi 11 juillet 2019 à 2h50 au jeudi 11 juillet 2019 à 4h30.Services concernés : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du jeudi 27 juin 2019 à 2h50 au jeudi 27 juin 2019 à 4h30.Nintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du lundi 3 juin 2019 à 22h00 au mardi 4 juin 2019 à 2h00.Services concernés : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du vendredi 7 juin 2019 à 2h50 au vendredi 7 juin 2019 à 4h30.Services concernés : certains services de réseauNintendo effectuera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mardi 28 mai 2019 à 3h30 au mardi 28 mai 2019 à 5h30.Services concernés : Aucun service en réseau ne sera alors accessible pendant cette tranche horaire.Date et heure : du mercredi 29 mai 2019 à 22h00 au jeudi 30 mai 2019 à 2h00.Services concernés : certains services de réseauNintendo effectuera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du vendredi 31 mai 2019 à 2h50 au vendredi 31 mai 2019 à 4h30.Services concernés : certains services de réseauNintendo effectuera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du samedi 1 juin 2019 à 1h50 au samedi 1 juin 2019 à 3h30.Service concerné : certains services de réseauDes opérations de maintenance sont en cours sur le service en réseau. Certains services en réseau ne fonctionnent peut-être pas à l'heure actuelle.Date et heure : du mardi 21 mai 2019 à 7h00 au mardi 21 mai 2019 à 10h00.Service concerné : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mercredi 22 mai 2019 à 2h50 au mercredi 22 mai 2019 à 4h30.Service concerné : Contrôle parentalNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mercredi 22 mai 2019 à 9h00 au mercredi 22 mai 2019 à 14h00.Service concerné : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du jeudi 23 mai 2019 à 2h50 au jeudi 23 mai 2019 à 4h30.Service concerné : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mardi 14 mai 2019 à 2h50 au mardi 14 mai 2019 à 4h30.Service concerné : certains services de réseaudes opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mercredi 15 mai 2019 à 8h50 au mercredi 15 mai 2019 à 10h30.Service concerné : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mercredi 8 mai 2019 à 2h50 au mercredi 8 mai 2019 à 4h30.Service concerné : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du vendredi 10 mai 2019 à 2h50 au vendredi 10 mai 2019 à 4h30.Service concerné : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du jeudi 25 avril 2019 à 2h50 au jeudi 25 avril 2019 à 4h30.Service concerné : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du jeudi 25 avril 2019 à 4h50 au jeudi 25 avril 2019 à 6h30.Service concerné : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du vendredi 26 avril 2019 à 7h50 au vendredi 26 avril 2019 à 9h30.Service concerné : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du jeudi 18 avril 2019 à 2h50 au jeudi 18 avril 2019 à 4h30.Service concerné : certains services de réseauNintendo effectuera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mercredi 3 avril 2019 à 2h50 au mercredi 3 avril 2019 à 4h30.Service concerné : certains services de réseauNintendo effectuera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du jeudi 4 avril 2019 à 2h50 au jeudi 4 avril 2019 à 4h30.Nintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du lundi 25 mars 2019 à 21h00 au mardi 26 mars 2019 à 1h00.Service concerné : Cloud des données de sauvegardeAucun service en réseau ne sera alors accessible pendant cette tranche horaire.Date et heure : du mardi 19 mars 2019 à 2h00 au mardi 19 mars 2019 à 3h00.Service concerné : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du jeudi 21 mars 2019 à 2h50 au jeudi 21 mars 2019 à 4h30.Service concerné : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du vendredi 22 mars 2019 à 2h50 au vendredi 22 mars 2019 à 4h30.Service concerné : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mardi 12 mars 2019 à 2h50 au mardi 12 mars 2019 à 4h30.Service concerné : certains services de réseauNintendo effectura des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mercredi 13 mars 2019 à 2h50 au mercredi 13 mars 2019 à 4h30.Service concerné : certains services de réseauNintendo prévoit des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mercredi 13 mars 2019 à 7h50 au mercredi 13 mars 2019 à 9h30.Aucun service en réseau ne sera alors accessible pendant cette tranche horaire.Date et heure : du mardi 5 mars 2019 à 1h00 au mardi 5 mars 2019 à 3h00.Service concerné : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mardi 5 mars 2019 à 3h00 au mardi 5 mars 2019 à 4h30.Service concerné : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mercredi 6 mars 2019 à 1h50 au mercredi 6 mars 2019 à 5h00.Service concerné : certains services de réseauNintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mercredi 6 mars 2019 à 6h00 au mercredi 6 mars 2019 à 7h30.Nintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du lundi 25 février 2019 à 20h50 au lundi 25 février 2019 à 22h30.Aucun service en réseau ne sera alors accessible pendant cette tranche horaire.Date et heure : du mardi 26 février 2019 à 3h30 au mardi 26 février 2019 à 4h30.Nintendo réalisera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du jeudi 28 février 2019 à 2h50 au jeudi 28 février 2019 à 4h30.Services concernés : certains services de réseauDescription : Nintendo effectuera des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mercredi 20 février 2019 à 1h50 au mercredi 20 février 2019 à 3h30.Interruption concernant certains services de réseauNous effectuerons des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mardi 22 janvier 2019 à 2h50 au mardi 22 janvier 2019 à 4h30.Interruption concernant certains services de réseauNous effectuerons des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mercredi 23 janvier 2019 à 2h00 au mercredi 23 janvier 2019 à 5h00.Interription concernant certains services de réseauNous effectuerons des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du mercredi 23 janvier 2019 à 6h00 au mercredi 23 janvier 2019 à 9h00.Interruption concernant certains services de réseauNous effectuerons des opérations de maintenance des serveurs pendant les plages horaires indiquées ci-dessous. Certains services en réseau ne seront alors peut-être plus accessibles.Date et heure : du lundi 28 janvier 2019 à 1h50 au lundi 28 janvier 2019 à 3h30.Pour les maintenances précédentes, veuillez consulter cette rubrique