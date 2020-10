News Mad Rat Dead (Switch)

bahascaux Il y a environ 1 heure 09h52 Citer

Le principe du jeu est simple à comprendre, l'histoire ça reste à voir. J'avais fait la démo jap et c'était méchamment bavard.

Pour infos, la durée de vie du jeu serait d'environ 6h.



J'ai réservé le mien sur la Fnac, mais j'ai l'impression que je l'aurais jamais. Ils ont attendus il y a seulement 3 jours pour le proposer en précommande, il est actuellement indisponible, et le suivi de commande me dit qu'ils sont encore en attente du fournisseur, ça sent mauvais.