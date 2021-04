News LEGO Super Mario

L'an dernier, à l'occasion des 35 ans de Mario, Nintendo et LEGO ont annoncé un partenariat à destination des petits et grands avec plusieurs produits LEGO. Des produits Super Mario pour les enfants et un modèle plus pour adulte avec la NES équipé de son poste de télévision rétro.En 2021, c'est Luigi qui viendra tenir compagnie à son frangin avec son propre set LEGO.L'annonce avait fuité avec la dernière mise à jour de l'application à destination du produit Mario, puis la référence du produit est apparue sur les boutiques Amazon, avec dans la foulée les premières images du produit.Dans ce set intitulé LEGO Super Mario #71387 Adventures with Luigi, nous retrouverons un contenu similaire à celui sorti l'an dernier : un Luigi qui reprend presque trait pour trait l'apparence de Mario (mais en vert), un Yoshi rose, le Koopa Troopa Boum Boum et d'autres éléments qui viendront enrichir le décor de vos niveaux.Ce set sera accompagné d'autres extensions et surtout une nouvelle gamme de sachets à collectionner.Aucune date de sortie pour le moment mais il est probable que tout cela arrivera cet été comme Mario l'an dernier.Source : Hothbricks