News Lonely Mountains: Downhill (Switch)

C'est en mai dernier que Lonely Mountains: Downhill est venu faire ses premiers coups de pédales sur Nintendo Switch. Un titre utilisant un affichage visuel avec un nombre limité de polygones, vous demandant d'amener votre cycliste d'un point A à un point B en suivant des trajets qui vont se complexifier de plus un plus. Bref, les gamelles s'enchaînent et le titre vire en die and retry crispant tout en restant assez addictif.





Un gameplay simple sur le principe qui a connu son petit succès, permettant de programmer un DLC pour étendre le plaisir (ou la souffrance selon votre cas). Intitulé Eldfjall Island, ce DLC annoncé lors de la Gamescom vous amène sur une nouvelle île volcanique qui va devenir votre nouveau terrain de jeu et de prise de risque. Peu d'informations précises pour le moment sur le coût financier de ce futur DLC. Au niveau des détails, Nintendo Everything a pu glaner ceci :







- 4 nouveaux sentiers avec de nouveaux défis et des lieux de repos vous attendent

- Nouveaux effets spéciaux : traversez l'orage ou trouvez votre chemin le long d'un volcan en éruption.

- Débloquez des tenues, des casques et des peintures uniques.

- Améliorez vos équipements existants avec le nouveau casque professionnel

- Complétez votre style avec de nouveaux sacs à dos à déverrouiller

- Rendez votre nom célèbre sur les classements







En attendant, voici une petite bande-annonce de cette future sortie, à guetter sur votre eShop dans les prochaines semaines :