News Let’s Sing presents Queen (Switch)

Branchez votre micro et vous voilà prêt pour une séance de karaoké ludique autour des titres désormais culte du groupe Queen. Ravenscourt et Voxler ont préparé un nouvel opus de leur franchise Let’s Sing presents, avec un nouvel épisode consacré tout spécialement au groupe rock Queen et son flamboyant chanteur disparu Freddie Mercury.



Évidemment, on retrouve tous les morceaux les plus connus du groupe, avec trente titres qui ne seront pas trop difficile à chanter, tellement ils sont connus. Mais au moins, le jeu vous permettra de parfaire le rythme et votre diction. Si vous ne possédez pas un micro USB, votre smartphone pourra servir en téléchargeant l'application Let's Sing Microphone.





Voici la playlist disponible dans ce titre :



Le principe reste toujours le même. Avec en fond les vidéo clips d'origine du groupe, les paroles s'affichent et il faudra coller au plus près du rythme de la chanson pour marquer le maximum de points (avec des petits personnages qui feront diverses mimiques).





Voici les caractéristiques de Let’s Sing presents Queen selon le communiqué de presse :



Modes de jeu :

Feat. : Trouvez votre âme sœur musicale ! Mieux vous chantez ensemble, plus vous accumulez de points de compatibilité. Chantez avec vos amis ou votre famille ou faites équipe avec votre idole en mode solo.





World Contest : Partez à la conquête du monde ! Essayez d’atteindre le haut du classement ou amusez-vous tout simplement avec vos amis. Choisissez un joueur à challenger et essayez de battre les autres participants en ligne. Le jeu vous montrera la performance de l’autre joueur comme si vous chantiez ensemble.

Mix Tape 2.0 : Mélangez différents extraits de chansons ensemble dans ce mode de jeu innovant. Chaque mix est généré de façon dynamique et garantit ainsi une playlist qui ne se répète jamais, mais surtout beaucoup de fun. Créez vos propres mixtapes avec vos chansons favorites à l’aide du mixtape creator.





Jukebox : Relaxez-vous après votre session de chant à l’aide d’une liste de chansons pour la prochaine soirée groovy.



Let’s Party : Le défi ultime pour votre soirée Let’s Sing ! Deux équipes de maximum quatre joueurs chacune et un seul micro par équipe s’affrontent sur des modes de jeu choisis au hasard pour déterminer qui sont les vraies stars.

Caractéristiques principales :

Chantez en solo ou jusqu’à huit joueurs (à noter que le site Nintendo France n'évoque que 4 joueurs) au sein des six modes de jeu jouables en solo ou en multi, avec des classements en ligne. Tentez d'atteindre les sommets.

Pas de jaloux, Let’s Sing Queen est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Pour ceux voulant télécharger le jeu, prévoyez 3078 Mo d'espace de libre. Et pas de souci, l'interface est bien en français.



Let's Sing presents Queen - Out Now! [FR] 10/07/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Classic : Performez en solo ou entre amis. Atteignez les notes justes pour gagner le maximum de points ! Serez-vous capable de battre le meilleur score ?