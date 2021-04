News New Pokémon Snap (Switch)

New Pokémon Snap, comme son glorieux aîné, divisera le public. Les amateurs de Pokémon ne se poseront pas la moindre question et s'immergeront avec délice pour prendre les plus beaux clichés de leur bestiole favorite au sein d'un des univers graphiques particulièrement travaillés pour ce portage Switch. Les autres se demanderont quel est l'intérêt de parcourir ces quelques univers sur la durée ?





Déjà disponible dans certaines boutiques, New Pokémon Snap aura le droit à un test détaillé dans quelques temps dans nos colonnes. Cependant, les premiers retours sont bons (un peu de clippping et de nombreux chargements, attendons la première mise à jour avant de faire la fine bouche) et les premières notes qui commencent à fleurir sur le net, au niveau de la presse anglo-saxonnes semblent confirmer de manière unanime la qualité du titre sur Switch.





IGN - 8 / 10

GameSpot - 8 / 10

Game Informer - 8,5 / 10

Shacknews - 8 / 10

Gamereactor - 8 / 10

Eurogamer - "Recommandé

Polygon - "Recommandé



Le public voulant acquérir le jeu peut logiquement s'estimer être en confiance pour maintenir leur précommande et ceux qui hésitaient peuvent se dire que les voyants sont au vert. Rappelons que théoriquement, New Pokemon Snap ne devrait être dans les linéaires qu'à partir du 30 avril 2021. Affutez vos techniques pour être prêt à prendre les plus belles images de Pokémon ! Attention cependant, votre appareil Explorereflex a une pellicule limitée à 70 clichés par excursion, il s'agit donc de doser et de ne pas mitrailler n'importe comment ! Et comme Nintendo a annoncé plus de 200 Pokémon à immortaliser en portrait, vous imaginez bien que vous ne ferez pas le tour de ce titre en quelques heures.



New Pokémon Snap - First Area Gameplay 28/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube