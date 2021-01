News Finance et chiffres de vente

Le NPD Group a rendu sa copie concernant les ventes des vingt meilleurs jeux sur le marché US, en version physique cependant car à nouveau les ventes dématérialisées ne sont pas comptabilisées pour tous les jeux (et pourraient modifier sérieusement le classement). On notera une belle arrivée pour Immortals : Fenyx Rising d'Ubisoft, qui se classe 9e dans ce top, et qui peut rendre le sourire à l'éditeur après une année particulièrement éprouvante pour son image de marque, suite aux divers rebondissements des affaires internes.







La grande nouveauté de ce mois était bien évidemment Cyberpunk 2077, qui entre directement à la seconde place, malgré un démarrage médiatique catastrophique suite aux nombreux bugs qui ont touché les différentes versions du jeu, en particulier les éditions PS4 et Xbox 360. Cependant, sa richesse d'univers et l'apport des patches peuvent lui redonner de la superbe dans quelques temps. On croise les doigts sur ces corrections, car son portage sur Switch est régulièrement évoqué parmi les titres qui pourraient accompagner la première année d'existence de la Switch pro (du DLSS 720p/30 fps en mode portable et du DLSS 1080p/30 fps en mode docké). Grosse pincette de rigueur, car le studio a beaucoup à corriger pour faire pardonner sa sortie anticipée, et on a un peu de mal à croire que cela pourrait tourner aussi bien tout de suite sur une Switch, même pro, sans un gros travail d'optimisation. Mais si c'était le cas, on serait ravi de pouvoir y jouer sur notre console pro.





Pour découvrir le reste du Top 20, toujours dominé par Call of Duty: Black Ops: Cold War, il n'y a qu'à regarder le tableau ci-dessous :



On notera tout de même le retour au premier rang des valeurs sûres de la Switch, probablement lié à l'acquisition de nombreuses Switch sous le sapin.