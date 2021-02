News Human Fall Flat (Switch)

On le confirme pour le posséder sur notre console (même si c'est surtout junior qui s'est éclaté dessus), Human: Fall Flat est un bon titre au très bon rapport qualité prix. Et nous ne sommes pas les seuls à avoir été séduits par ce titre puisque nous sommes plus de 25 millions à travers le monde, sur l'ensemble des supports disponibles, avec acquis ce titre indépendant du studio No Brakes Games, édité par Curve Digital.





Désormais, le titre est sorti sur mobile, et rien qu'en Chine, en association avec XD Inc et 505 Games, 2,5 millions de ventes du jeu ont été réalisé au cours du premier mois.







Gary Rowe, vice-président de la franchise chez Curve Digital, a déclaré :

Nous sommes ravis de célébrer cette incroyable étape avec notre talentueux partenaire No Brakes Games. La communauté a vraiment accueilli Human: Fall Flat avec enthousiasme et leur soutien nous a permis de continuer à mettre à jour le jeu avec de nouveaux niveaux ingénieux. 2020 a été notre plus grande année jusqu'à présent, mais à côté de No Brakes, nous avons des projets encore plus grands pour l'avenir et nous sommes impatients d'en partager d'autres bientôt.







Pour célébrer le Nouvel An chinois, un nouveau Lobby lunaire est lancé aujourd'hui en exclusivité sur Steam. Créé par le gagnant du dernier Human : Fall Flat Steam Workshop Competition, Muyao Li, qui a reçu un prix de 10 000 dollars pour son travail, le lobby explore sept domaines inspirés des contes traditionnels chinois. Dans le nouveau lobby, les joueurs sont chargés d'unir les 12 symboles du zodiaque, peuvent secouer l'arbre de la fortune et ont la possibilité de monter sur les montagnes russes de la Fortune Carp qui se transforme en dragon.



Mettant en vedette un titre étonnant du musicien acclamé Xu Mengyuan, la dernière bande-annonce présentant le Lunar Lobby peut être visualisée ci-dessous :

Human: Fall Flat | Lunar Lobby Out Now Trailer | Curve Digital 15/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Durant ce mois de février, les joueurs recevront 5 skins ressemblant aux créateurs les plus populaires de Chine, à savoir Xiao Tuantuan, Daimei, Sanren, Zrdxr et LanZhanFei, ces skins offriront aux joueurs du monde entier de nouvelles options de personnalisation.





Si vous n'avez pas testé encore ce jeu, jouable en solo ou jusqu'à 8, il est actuellement en promotion jusqu'au 4 mars 2021, avec une remise de 50 % sur l'eShop, ce qui le ramène à 7,49 €. On espère que ce DLC particulier arrivera lui-aussi sur Switch.