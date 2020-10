Nous le savons désormais, chaque nouveau personnage arrivant dans la longue liste de combattants de Super Smash Bros. Ultimate a droit à un autre moment de gloire : sa déclinaison sous forme d'amiibo. Ces petits bouts de plastiques intégrant une puce NFC sont devenus peu à peu un plaisir coupable : celui de posséder les quelques représentants d'une franchise que l'on adore, et même si on les prend en tentant de se dire qu'on va s'en servir au sein de notre jeu, c'est surtout le plaisir de les poser les uns à côté des autres sur une petite étagère, la collection aidant.



Nintendo a décidé de solder l'attente qui entourait la première vague des personnages disponible au sein du premier Fighter Pass. Ce sont donc les trois derniers amiibo qui ont été présentés, du très beau monde, comme nous l'évoquait FSG au sein de son récapitulatif de la présentation de ce jour effectuée par M Sakurai. Et la petite voix qui nous dit dans l'oreille : oui, tu va craquer encore une fois, et il te restera en 2021 et 2022 les six autres amiibo à acquérir de l'ensemble des personnages du Fighter Pass 2 (rendez-vous compte, un amiibo Minecraft !).





La star parmi cette salve de trois amiibo est clairement Banjo et Kazooie. Le duo, que l'on n'espérait pas voir arriver au sein du jeu, se transforme en une figurine assez classe, qui va clairement s'arracher. On aurait juste souhaité une texture un peu plus travaillée sur la fourrure de notre ami ours mais l'esprit des deux personnages est bien retranscrit. Une sortie pour la fin de l'année 2020, voilà de quoi clore l'année avec un peu de réconfort. Les prix annoncés sont de 14,99 € pièce.





Terry Bogard est notre second morceau de choix, un combattant au look très travaillé, qui débarquera également en toute fin de mois de décembre 2020. Le rendu des couleurs semble très bon et si l'ensemble des figurines est de cette qualité, cet amiibo devrait connaître un honorable succès.



Enfin, Blyth sera le dernier amiibo à sortir de cette vague, à une date un peu plus tardive. Les représentant de Fire Emblem sont déjà nombreux, il complètera la série, toujours de qualité. Une belle épée enflammée, un drapé dans ses vêtements, un peu tournoyant, qui rappelle quelque peu les mouvements de la tenue du Joker. Au moins, pas de version femme/homme à aller rechercher.

Les amateurs d'amiibo seront d'autres aux anges pour se ruer sur les précommandes dès qu'elles vont tomber. Après, ceux de Min-Min et de Steve devraient être très courus également. Il n'en restera alors plus que quatre autres à découvrir durant l'année 2021. Lesquels ? Les candidats ne manquent pas : si Travis semble finalement devoir se contenter d'une apparition sous forme de costume Mii, d'autres personnages peuvent tout à fait avoir leur chance.





Nous l'avons évoqué, un personnage en provenance de Capcom ne serait pas étonnant, on pense notamment à Monster Hunter Stories 2. Mais on pourrait aussi se dire qu'un Mario Lego pourrait avoir sa place, qu'une figurine Fornite aussi (puisque le jeu est très joué sur Switch). On ne verrait aucun inconvénient à voir débarquer Akira Howard d'Astral Chain (homme ou/et femme) car le gameplay de ce jeu peut apporter des techniques de combats intéressantes au sein de Super Smash Bros. Ultimate. Pourquoi pas Impa également, bien mise en avant dans Hyrule Warriors : L'ère du Fléau. Bref, nous n'avons pas fini de rêver aux derniers combattants et surtout à leurs amiibo qui suivront.





Allez-vous acheter ces nouveaux amiibo ? N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires !