Le meilleur du Nintendo eShop : Décembre 2019 30/12/2019 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'année 2019 aura été une année chargée pour la Switch, et si on ne s'en plaindra pas, il faut bien avouer qu'il aura été difficile de jouer à tous les hits de la console.Le mois de décembre a été un peu moins chargé comme le montre la dernière vidéo de Nintendo, mais avec des jeux comme Alien Isolation ou encore l'ultime extension de Shovel Knight, l'eShop a tout de même reçu de bien belles mises à jours.Nintendo met également en avant Dauntless, Earth Night et Football Manager 20 Touch. Une cuvée un peu moins fournie que d'ordinaire, mais c'est aussi la période qui veut ça.Un jeu a-t-il retenu votre attention ? Ou avez-vous comme moi plutôt craqué pour l'une des nombreuses promotions du mois de décembre ?