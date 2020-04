News Nintendo

Nintendo vient de dévoiler la date de publication de ses résultats annuels 2019-2020 with 3CX Click to Call"> 2019-2020 : ce sera le 7 mai 2020, au lendemain de la fin de l'Etat d'urgence déclaré au Japon qui souffre lui aussi de la pandémie de Coronavirus qui nous cantonne tous chez nous depuis plusieurs semaines, en France.ance.Au Japon, l'Etat d'urgence a en effet été proclamé dans 7 régions, et c'est au lendemain de la date envisagée pour la fin de cette situation que la publication des résultats annuels a été planifiée pour le moment.Normalement, c'est à cette date qu'a lieu par ailleurs l'assemblée générale de la société, qui nous permet d'avoir une foule d'informations sur l'année passée, et certains projets à venir de la firme : on attend des infos sur la performance de Nintendo avec le Covid-19, des difficultés de production à l'explosion des ventes en raison du confinement qui incite les consommateurs à s'équiper en produits de divertissement.La conférence aux investisseurs, si elle a bien lieu le 7 mai elle aussi, sera l'occasion d'en savoir plus sur tous ces aspects. On prend date, en tout cas, pour savoir si Nintendo a bien eu une bonne année 2019, ce qui ne semble faire aucun doute quand on se souvient de la performance de la firme et des déclarations très positives des différentes filiales sur les ventes de consoles et de jeux : rappelons par exemple que Mario Kart 8 Deluxe est fréquemment dans le top des ventes en France, alors que le jeu a, en somme, près de 6 ans, sorti sur Wii U le 29 mai 2014 !Source : Nintendo via NintendoLife