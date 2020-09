News Nintendo Switch Online

[Vidéo] Les quatre nouveaux jeux Nintendo Switch Online sont disponibles ! (Donkey Kong Country 2 est là !)

La semaine dernière, Nintendo annonçait de nouveaux jeux SNES et NES à venir sur le Nintendo Switch Online ! La mise à jour est disponible depuis ce matin, avec notamment Donkey Kong Country 2 sur SNES : et si on découvrait ça en vidéo ?