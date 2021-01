Sous-estimé, Fire Emblem : Three Houses continue sa carrière avec cette fois un joli coffret regroupant la bande-son du jeu, disponible uniquement au Japon pour le moment à compter du 17 février 2021.







Deux éditions seront lancées : une édition standard à 73 $ (62,09 €), et une édition limitée pour 104 $ (88,46 €), accompagnée d'une boîte à musique et de quatre cartes postales. Toutes les musiques pour ces deux éditions sont réparties sur six disques, un DVD bonus, les deux éditions bénéficieront d'un étui transparent, une jaquette Sothis et Rhea et un livret de vingt pages.





Voici la description du produit sur le site de Play-Asia Bande-son originale du jeu vidéo "Fire Emblem : Fuuka Setsugetsu" pour Nintendo Switch. Le DVD contient non seulement les BGM du jeu, mais aussi les BGM du contenu téléchargeable et la chanson thème Hrasvelgr no Shojo - Fuuka Setsugetsu ; le DVD contient également d'autres pistes qui n'ont pas pu être incluses sur le CD, comme les BGM de bataille et des jingles. Six CD et un DVD de données musicales d'une durée totale de plus de 8 heures. Le livret et le digistack de cette bande sonore sont entièrement illustrés, et ont peut insérer une illustration différente. La couverture principale est une illustration inédite de Chinatsu Kurahana, le concepteur des personnages. L'édition limitée comprend un ensemble de quatre cartes postales grand format et une boîte à musique de "Hresvelg no Shojo".Play-Asia recevra à son niveau l'ensemble des produits le 22 février et commencera les envois à partir de cette date à travers le monde. Aucune mention d'une sortie sur un autre territoire que le Japon n'a été évoquée pour le moment.