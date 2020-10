News Pikmin

Les trois films Pikmin Short Movies sont désormais accessibles librement sur la chaine YouTube de Nintendo, permettant de (re)découvrir les facéties de ces petites créatures colorées et de quelques personnages aperçus au sein des différents épisodes de la franchise. Un bon moyen de saluer la sortie en parallèle de Pikmin 3 Deluxe sur Nintendo Switch, dont Xavier et Valentin vous ont proposé un peu plus tôt dans la journée une preview.





Trois épisodes sont donc disponibles, que vous pourrez admirer jusqu'en résolution 1080p :







Le jus de la peur.



Le jus de la peur - Pikmin Short Movie 10/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Trésor en bouteille



Trésor en bouteille - Pikmin Short Movie 10/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les risques du métier



Les risques du métier - Pikmin Short Movie 10/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Des courts métrages sympathiques à visionner sans modération.