News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

En janvier, rien à signaler !

Chaque mois, nous analysons la faune d'Animal Crossing: New Horizons, pour vous aider à orienter vos efforts de capture sur les insectes qui comptent. En janvier, toutefois, nous avons une bonne nouvelle : si vous avez déjà tout attrapé en décembre, vous n'aurez aucune nouvelle espèce d'insecte à capturer en janvier, une période de l'année assez fraiche et donc assez calme.Une fois n'est pas coutume, il n'y aura pas de nouvelle espèce d'insecte à capturer ce mois-ci. Et par ailleurs, aucune espèce ne disparaitra à la fin du mois, vous pouvez donc, filet sur l'épaule, arpenter sereinement sans aucun stress les terres de votre ile.On vous rappelle néanmoins quels sont les insectes que vous allez pouvoir capturer ce mois-ci :- Araignée : valeur de 600 clochettes- Bernard-l'ermite : valeur de 1000 clochettes- Bousier : valeur de 3000 clochettes- Capricorne des agrumes : valeur de 350 clochettes- Cloporte : valeur de 250 clochettes- Demoiselle : valeur de 500 clochettes- Escargot : valeur de 250 clochettes- Grand planeur : valeur de 1000 clochettes- Ligie : valeur de 200 clochettes- Mille-pattes : valeur de 300 clochettes- Morpho Bleu : valeur de 4000 clochettes- Papillon de nuit : valeur de 130 clochettes- Piéride de la rave : valeur de 160 clochettes- Psyché : valeur de 600 clochettes- Tarentule : valeur de 8000 clochettes- Taupe-grillon : valeur de 500 clochettes- Troides brookiana : valeur de 2500 clochettesLa valeur de rachat de ces insectes chez Méli et Mélo vous donne une indication de leur niveau de rareté : ne manquez pas de capturer la tarentule, le Morpho Bleu, le Bousier ou le Troides Brookiana, leur valeur vous donnera le tournis !Bonne chasse à tous en janvier dans Animal Crossing: New Horizons !A lire aussi :- Découvrez tous nos guides sur AC New Horizons