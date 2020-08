News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Les nouveaux insectes d'août dans ACNH

Plein d'insectes vont disparaître après le 31 août !

Chaque mois, on aime faire le point sur les changements associés aux insectes dans Animal Crossing: New Horizons. Alors que le mois d'août commence, il nous tardait de partager avec vous les nouvelles espèces d'insectes à découvrir, et de vous rappeler celles qu'il vous faut absolument trouver avant la fin du mois, en raison de leur disparition à compter du 1e septembre.Trois nouvelles espèces d'insectes vont faire leur apparition ce mois-ci :- Cigale cicadelle- Criquet- Criquet PèlerinUne fois n'est pas coutume, on attire votre attention sur le fait que de très nombreuses espèces d'insectes ne seront plus disponibles à partir du 1e septembre.En effet, voici la liste de toutes les espèces concernées : Bupreste, Charançon bleu, Cigale cercope, Cigale géante, Cigale higurashi, Cigale hyalessa, Graphium sarpedon, Lucane cerf-volant, Lucane cyclommatus, Lucane girafe, Lucane inclinatus, Lucane lamprima, Lucane miyama, Mue de cigale, Pseudotorynorrhina, Sasakia Charonda, Scarabée, Scarabée Atlas, Scarabée éléphant, Scarabée Hercule, Scarabée kabuto.Vous constaterez comme nous que cela en fait un sacré nombre : 21 espèces différentes, parmi lesquelles certaines sont très rares comme les Lucanes et les Scarabées. Tâchez donc de compléter votre bêbêtopédie durant le mois d'août avec toutes ces espèces là.