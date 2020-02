News Working Zombies (Switch)

Le jeu met donc en scène des zombies tout mignons se tuant (littéralement ?) à la tâche pour plaire aux humains. Après être passé entre les mains de la Christina Cordula locale et ainsi tout de suite paraître plus sympathique aux yeux des vivants, les voilà chargés de remplir diverses tâches pour les satisfaire.







ワーキング ゾンビーズ 28/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Rassurez-vous, l'équipe de Jupiter ne troquera pas le stylet pour les armes à feu, on restera dans le tout public avec leur prochain titre. Et je ne sais pas si vous faites partis comme nous des mordus du Picross, mais il faut bien avouer qu'on se réjouit de voir Jupiter proposer un nouveau genre de jeux. Working Zombies s'attaque au party-game à la Overcooked et on ne niera pas un certain intérêt pour le titre.Le jeu reste encore un peu nébuleux mais on peut apercevoir dans ce court trailer les zombies s'occuper d'un bébé, réparer des canalisations, tenir un salon de coiffure etc...On imagine que le jeu va essayer de diversifier un peu ses missions contrairement à un Overcooked qui restait centré uniquement sur la cuisine. A voir ce que cela donne, mais si les différentes tâches sont assez différentes dans leur approche, cela pourrait donner un peu de neuf à une formule des plus sympathiques.Working Zombies n'a pas encore de date de sortie mais devrait sortir avant l'été au Japon et sera jouable jusqu'à 4. Comme c'est Famitsu qui a eu l'exclusivité de l'annonce, on imagine que les dates pour l'occident arriveront bientôt. En tout cas, on espère que ce titre ne restera pas exclusif à l'Archipel.Source : Japanese Nintendo