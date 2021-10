Les derniers DLC pour varier votre combattant Mii dans Super Smash Bros Ultimate

Kingdom Hearts est donc à l'honneur sur Switch et vous pourrez donc dès le 19 octobre 2021 profiter de la mise à jour 13.0 du jeu et du dernier personnage (accessible via le set de combattant 11 ou le Fighters Pass Vol. 2).

Mais il ne faut pas oublier la série supplémentaire de DLC payants, avec ses costumes pour Mii, qui a été dévoilée en parallèle. On regrettera juste cet achat optionnel, qu'on aurait préféré voir intégré au sein du pass.



Super Smash Bros. Ultimate - Costumes pour combattant Mii #11 (Nintendo Switch) 10/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nous aurons donc la possibilité d'acquérir pour 80 centimes d'euros pièce, la perruque d'Octaling (franchise Splatoon), le couvre-chef Charbitre (franchise Splatoon, opus 2) et le tireur Doom Slayer ( de la franchise éponyme). Ces costumes seront également disponibles pour le 19 octobre 2021 en même temps que l'arrivée de Sora.