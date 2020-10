News Pikmin

La sortie de Pikmin 3 Deluxe s'approche à grands pas, et Nintendo met la machine en marche pour le promouvoir tout au long de ce mois d'octobre. Et l'une des premières étape va concerner certains court-métrages...

Par Final Smash Gamer

Final Smash Gamer Publié le 10/02/2020

à 18h35



Vous souvenez-vous des Pikmin Short Movies ? Cette série de 3 courts-métrages parue en 2014 mettant en scène le Capitaine Olimar et ses Pikmin était disponible à l'achat à la fois sur l'eShop de la 3DS pour les visionner en 3D stéréoscopique et l'eShop de la Wii U pour les visionner en HD.



Un message destiné aux utilisateurs de ces consoles (désormais de dernière génération) a été envoyé aujourd'hui pour informer du retrait de ces courts-métrages des 2 boutiques en ligne à compter du mercredi 7 octobre prochain, avant d'être de nouveau mis en ligne en HD sur les chaînes YouTube officiels de Nintendo à partir du jeudi 8 octobre.



Notez que si vous avez déjà fait acquisition de ces court-métrages, vous les conservez toujours et avez la possibilité de les télécharger de nouveau via votre compte Nintendo Network.