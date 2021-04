News Pokémon (saga)

NOUVEAU !!!

Collectionnez les cartes Pokemon dans le Happy Meal



A partir du 14 avril • Durée limitée#McDonalds #McDo pic.twitter.com/9ESgAt50o2 — McDonald's Centre (@McDonaldsCentre) April 13, 2021

Les Pokémon fêtent cette année leur 25e anniversaire. A cette occasion, tout un tas d'évènements vont rythmer l'année avec des produits dérivés en pagaille.Parmi ces produits dérivés se trouvent les fameuses cartes Pokémon qui s'échangent dans les cours de récréation depuis plus de 20 ans. Et malgré l'âge de la licence, l'effervescence autour de ces morceaux de carton n'a presque jamais été aussi forte puis chaque nouvelle série de cartes Pokémon est attendue par les fans qui sont prêts à dépenser des centaines d'euros pour mettre la main sur les précieuses cartes.Que ce soit pour jouer ou pour collectionner, les cartes Pokémon restent la référence en la matière. Et c'est donc bien normal de les retrouver ce mois-ci dans les Happy Meal chez McDonald's.Le géant américain du fast-food a savamment organisé les choses puisque ce sont 50 cartes qui sont à collectionner avec un booster de 4 cartes inclus dans les Happy Meals.Il s'agit en fait de 25 cartes différents : les 3 starters des 8 générations, plus la mascotte Pikachu. Chaque carte est disponible en version normale... et en version brillante !Les enfants (plus ou moins grands) peuvent donc se ruer, pendant les quelques semaines qui viennent, sur les Happy Meal pour mettre la main sur ces précieuses cartes. Qu'ils n'oublient pas cependant de pratiquer une activité sportive et ne pas manger trop gras ni trop salé !