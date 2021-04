News Monster Hunter Rise (Switch)

Conseil n°1 : Le chumsky et le filoptèrent sont vos meilleurs amis !

Conseil n°2 : Apprendre à viser !

Conseil n°3 : Trouver votre arme parmi les 14 !

Conseil n°4 : Jouer quand vous avez envie et arrêter quand vous en avez marre!

Conseil n°5 : Jouer avec d’autres gens !

Les chiens rendent le jeu tellement plus agréable et beaucoup moins pénible. Les vétérans comme moi ont des vieux réflexes et des habitudes que les nouveaux n’auront pas. Alors autant prendre les bonnes pratiques dès le départ pour les utiliser sans aucune modération.Voici en résumé ce qu’ils permettent :- Se déplacer et grimper les parois très rapidement sans diminuer votre endurance- Vous pouvez utiliser quasiment tous les objets en les chevauchant, notamment les aiguisoirs qui vous rendent immobile- Vous pouvez récolter les objets en les chevauchant. Ça parait anodin mais c’est vraiment un facteur de pénibilité en moins.- Très important, ils vous permettent de fuir, et cela rapidement.Le filoptère est un peu compliqué au départ mais prenez le temps de vous entrainer avec et de vous y habituer.Sa maîtrise offre de nombreux avantages :- Des attaques aériennes avec toutes les armes- Offres des occasions nombreuses pour la chevauchés des wyvernes- Grimper et explorer le monde sans aucune limite- FUIR, oui c’est vraiment très important de savoir s’écarter du combat au bon moment, cela vous évitera un KO inutile.Beaucoup se plaignent et craignent la CAMERA soi-disant mal exploitée de la licence. Depuis plusieurs épisodes, vous pouvez viser le monstre que vous affronter et peu de personnes l’utilise. Ce qui est dommage car cela supprime complètement les problèmes de visibilité engendrés pas une caméra en roue libre.Pour faire simple voici une série d’images qui parleront mieux que moi.Dès le début comme à chaque fois, le jeu met à disposition dans votre coffre un exemplaire de chacune des 14 armes. Vous pouvez vous exercer à volonté dans le camp d’entraînement mais également en grandeur nature si vous partez en expédition.Au début, essayez-les, et voyez avec laquelle vous êtes le plus à l’aise. Elles ont toute leurs atouts et leurs défauts. Mais surtout une fois celle qui vous faut en main, c’est elle qui vous permettra d’observer et d’apprendre les patterns des monstres sans trop prendre de risque. N’écoutez pas les autres qui vous diront de jouer avec telle ou telle armes parce qu’EUX font des merveilles avec. Ecoutez-vous, vous-même et vous verrez par la suite si vous avez envie d’en essayer une autre.Tout est dit dans le titre. Je tiens à remercie BorisPN pour sa comparaison avec Animal Crossing ! Il a tellement changé ma vision du monde !Quel est le rapport avec la choucroute ? Il l'a très bien dit durant le PLAYN Live à regarder avec passion ici Au final Monster Hunter Rise n’a pas vraiment de fin. Rien ne vous oblige à rusher comme des malades pour finir le jeu…Il n’a pas de fin. Faites une mission ou deux voir plus si vous êtes motivés, puis passez à autre chose. A l’instar d’Animal Crossing où vous allez déterrer vos fossiles, ou arroser vos fleurs. Demain les monstres seront encore là.Monster Hunter est une licence dont le potentiel est au summum à plusieurs. Et si vous vous trouvez inutile dans la mission, restez loin et observez. Il y a beaucoup à apprendre des autres joueurs.A lire aussi : notre test de Monster Hunter Rise sur Switch