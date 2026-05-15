News LEGO Zelda
LEGO va retirer de la vente le Grand Arbre Mojo, son tout premier set Zelda
Le set LEGO 77092 Grand Arbre Mojo 2-en-1 sera retiré de la vente le 31 juillet. Si vous n'avez pas encore craqué, c'est le moment ou jamais.News
Résumé de cette actualité en quatre points :
On avait suivi ses premiers pas quand il n'était encore qu'une rumeur, puis on l'avait vu arriver en grande pompe en septembre 2024 : le set LEGO 77092 Grand Arbre Mojo 2-en-1, premier set officiel de la gamme The Legend of Zelda, s'apprête à tirer sa révérence. LEGO a en effet placé le set dans sa catégorie "Dernière chance", confirmant officiellement son retrait prochain des rayons.
Pour rappel, le Grand Arbre Mojo 2-en-1 propose 2 500 pièces et quatre minifigurines (la Princesse Zelda, Link enfant, Link adulte version Ocarina of Time et Link version Breath of the Wild). Le concept 2-en-1 permet de construire l'Arbre Mojo dans sa version Ocarina of Time ou dans celle de Breath of the Wild, avec la maison de Link et de nombreuses références aux jeux (Ocarina, Bouclier Hylien, Épée de Légende...).
Avec le 40e anniversaire de la série Zelda et le film live-action prévu pour avril 2027, on peut raisonnablement s'attendre à ce que LEGO continue d'explorer la licence dans les mois à venir.
sur notre serveur Discord !
Source : NintendoLife
- Le set LEGO Grand Arbre Mojo 2-en-1 (77092), premier set officiel The Legend of Zelda, sera retiré de la vente le 31 juillet 2026
- Le set est désormais classé dans la catégorie "Dernière chance" sur le site officiel LEGO
- Il reste disponible à son prix public de 299,99 € sur le LEGO Shop et sur Amazon
- Le second set Zelda, Ocarina of Time – The Final Battle (77093), reste quant à lui disponible
On avait suivi ses premiers pas quand il n'était encore qu'une rumeur, puis on l'avait vu arriver en grande pompe en septembre 2024 : le set LEGO 77092 Grand Arbre Mojo 2-en-1, premier set officiel de la gamme The Legend of Zelda, s'apprête à tirer sa révérence. LEGO a en effet placé le set dans sa catégorie "Dernière chance", confirmant officiellement son retrait prochain des rayons.
Retiré le 31 juillet, après moins de deux ans en rayonSelon plusieurs sites spécialisés LEGO, la date de retrait est fixée au 31 juillet 2026. Le set aura donc passé environ 22 mois en vente, ce qui reste dans la fourchette habituelle chez LEGO (entre 18 et 36 mois en moyenne), même si c'est un peu trop court à notre goût pour un set aussi emblématique. Pour se consoler, on se dira que ce retrait intervient dans le cadre d'une vague massive : plus d'une centaine de sets sont concernés par cette échéance de juillet, tous thèmes confondus.
Pour rappel, le Grand Arbre Mojo 2-en-1 propose 2 500 pièces et quatre minifigurines (la Princesse Zelda, Link enfant, Link adulte version Ocarina of Time et Link version Breath of the Wild). Le concept 2-en-1 permet de construire l'Arbre Mojo dans sa version Ocarina of Time ou dans celle de Breath of the Wild, avec la maison de Link et de nombreuses références aux jeux (Ocarina, Bouclier Hylien, Épée de Légende...).
Où se le procurer avant qu'il ne soit trop tard ?Le set reste disponible à son prix public de 299,99 € sur le LEGO Shop officiel et sur Amazon, qui est d'ailleurs l'un des rares sites à encore proposer le set au prix public. Sur les autres marketplaces, les prix commencent déjà à s'envoler, un phénomène classique dès qu'un set LEGO populaire approche de sa fin de vie. Autant dire que si vous hésitiez encore, c'est maintenant qu'il faut se décider.
Et après ?Le retrait du Grand Arbre Mojo ne signifie pas pour autant la fin de la gamme LEGO Zelda. Le second set, Ocarina of Time – The Final Battle (set #77093), lancé en mars 2026 avec ses 1 003 pièces pour 129,99 €, reste quant à lui bien disponible.
Avec le 40e anniversaire de la série Zelda et le film live-action prévu pour avril 2027, on peut raisonnablement s'attendre à ce que LEGO continue d'explorer la licence dans les mois à venir.
sur notre serveur Discord !
Source : NintendoLife
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.