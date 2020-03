LEGO Super Mario : c'est officiel mais qu'est-ce que c'est ?

Après les mésaventures des années 90 et les horribles Super Mario Bros. The Movie et les jeux CDI Zelda et Mario, Nintendo a connu une longue période de protectionnisme autour de ses licences.Ces derniers temps, Nintendo a pris l'habitude de surprendre ses fans en lâchant du lest. On pense par exemple à Mario + The Lapins Crétin Kingdom Battle, les Muso Zelda et Fire Emblem chez Koei ou encore le futur film Super Mario du studio Illumination.On ne devrait donc pas tellement s'étonner de cette annonce d'un rapprochement avec la marque de brique danoise. En revanche, on peut se poser la question de ce que va engendrer ce rapprochement ?Des boîtes de Lego mettant en scène les héros de l'univers Mario (On dit évidemment oui à la rédaction) ; Une série animée LEGO, comme il en existe tant sur Netflix avant les LEGO DC, Marvel etc... ; et il y a aussi la possibilité d'un jeu LEGO Super Mario...On penche clairement pour la première solution à PN, mais il faut bien avouer que l'image finale juxtaposant juste les deux marques rappellent énormément les titres des jeux vidéo développé par TT Games.Sur son compte Twitter, Nintendo of America dit "something fun is being built!", ce qu'on a en effet un peu de mal à traduire en français de façon amusante, d'où le fait que le tweet dans la langue de Molière soit moins explicite.De son côté, LEGO a aussi officialisé le partenariat, avec un tweet (et une annonce sur Instagram ) :On ne sait pas encore de quel genre de collaboration ce partenariat peut être le prémisse, mais StoreWars, un site spécialisé dans les petites briques LEGO a indiqué que cette série se composerait de 13 références sur le marché, de 71360 à 71373, avec des produits allant de 3.99 à 59.99 €.StoneWars indique dans son actualité que le projet "LEGO Leaf" était en préparation depuis plusieurs mois, sans que l'on sache de quelle collaboration il pouvait s'agir. La grande question est de savoir comment va se passer la collaboration, au-delà du classique assemblage de briques LEGO : des éléments ludiques devraient être proposés, mais il semble exclus d'avoir une figurine Super Mario.On ne devrait pas attendre trop longtemps pour être fixé avec des détails officiels sur cette collaboration, mais on a hâte !Sources : Nintendo, LEGO, StoreWars.de (via NintendoSoup