News LEGO Super Mario
LEGO Super Mario : Nintendo tease un grand set Yoshi pour adultes
Nintendo dévoile au compte-gouttes un futur set LEGO Super Mario consacré à Yoshi. On n'a vu que ses yeux et son museau... et on fond déjà !News
Résumé de cette actualité en trois points :
Vous ouvrez l'application Nintendo Today! tous les matins, vous ? Ce lundi, ça valait le détour : Nintendo y a glissé le teasing d'un nouveau set LEGO Super Mario consacré à Yoshi.
Entre les grosses briques et le circuit Carrera GO!!! de 4,9 m, les produits dérivés Mario commencent sérieusement à réclamer leur pièce dédiée à la maison !
Il sera aussi de la grande refonte de la gamme LEGO Super Mario en minifigurines, prévue le 1er janvier 2027, avec le set Yoshi at Mario's House (39,99 €). Quant à notre grand Yoshi, une mention de copyright 2027 sur le visuel laisse penser qu'il ne passera pas par la case sapin cette année - on va dire que ça nous semblait un peu plié pour 2026 de toutes les façons.
sur notre serveur Discord !
Source : application Nintendo Today!, via NintendoLife
- Nintendo a glissé dans son application Nintendo Today! le teasing d'un nouveau set LEGO Super Mario centré sur Yoshi.
- Seuls les yeux et le museau du dinosaure sont visibles, sans prix, date ni nombre de pièces.
- La taille des briques laisse deviner un modèle de la gamme pour adultes qui nous a déjà coûté une petite fortune !
Vous ouvrez l'application Nintendo Today! tous les matins, vous ? Ce lundi, ça valait le détour : Nintendo y a glissé le teasing d'un nouveau set LEGO Super Mario consacré à Yoshi.
Un Yoshi taillé pour vos étagères LegoTout laisse penser que ce Yoshi rejoindra la gamme LEGO Super Mario pour adultes, à l'instar du récent set Donkey Kong par exemple. Il faut dire que la collection a déjà de quoi occuper une étagère : le set Mario Kart : Mario et kart standard (1 972 pièces, 169,99 €) est sorti en mai 2025, avant d'être rejoint en avril dernier par Luigi & Mach 8 (2 234 pièces), construit à la même échelle.
Entre les grosses briques et le circuit Carrera GO!!! de 4,9 m, les produits dérivés Mario commencent sérieusement à réclamer leur pièce dédiée à la maison !
Pas tout à fait une première pour YoshiYoshi n'est pas un inconnu de la gamme adulte. En octobre 2024, LEGO avait sorti Super Mario World : Mario & Yoshi (1 215 pièces, 129,99 €), un modèle en pixel art où il galopait avec Mario sur le dos, avant de le retirer du catalogue cet été. Cette fois, notre ami à la langue bien pendue semble bien parti pour tenir le premier rôle !
Il sera aussi de la grande refonte de la gamme LEGO Super Mario en minifigurines, prévue le 1er janvier 2027, avec le set Yoshi at Mario's House (39,99 €). Quant à notre grand Yoshi, une mention de copyright 2027 sur le visuel laisse penser qu'il ne passera pas par la case sapin cette année - on va dire que ça nous semblait un peu plié pour 2026 de toutes les façons.
sur notre serveur Discord !
Source : application Nintendo Today!, via NintendoLife
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.