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LEGO Super Mario : Nintendo tease un grand set Yoshi pour adultes

Nintendo dévoile au compte-gouttes un futur set LEGO Super Mario consacré à Yoshi. On n'a vu que ses yeux et son museau... et on fond déjà !

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Résumé de cette actualité en trois points :
  • Nintendo a glissé dans son application Nintendo Today! le teasing d'un nouveau set LEGO Super Mario centré sur Yoshi.
  • Seuls les yeux et le museau du dinosaure sont visibles, sans prix, date ni nombre de pièces.
  • La taille des briques laisse deviner un modèle de la gamme pour adultes qui nous a déjà coûté une petite fortune !

Vous ouvrez l'application Nintendo Today! tous les matins, vous ? Ce lundi, ça valait le détour : Nintendo y a glissé le teasing d'un nouveau set LEGO Super Mario consacré à Yoshi.
Bon, pour l'instant, Nintendo ne nous montre pas grand-chose mais c'un peu coutumier du fait lors des reveals anticipés : un gros plan sur les yeux et le museau de notre dragon préféré, en briques, accompagné d'un simple "éclosion prochaine". L'application bloque toujours les captures d'écran, ce qui n'aide pas vraiment à faire circuler l'image... On ne connaît ni le prix, ni la date de sortie, ni le nombre de pièces.

Un Yoshi taillé pour vos étagères Lego

Tout laisse penser que ce Yoshi rejoindra la gamme LEGO Super Mario pour adultes, à l'instar du récent set Donkey Kong par exemple. Il faut dire que la collection a déjà de quoi occuper une étagère : le set Mario Kart : Mario et kart standard (1 972 pièces, 169,99 €) est sorti en mai 2025, avant d'être rejoint en avril dernier par Luigi & Mach 8 (2 234 pièces), construit à la même échelle.
Image teasée par Nintendo dans son application Nintendo Today ce lundi 9 novembre 2026
Difficile de ne pas faire le lien : on pense à un Yoshi sur sa moto, en hommage au film Super Mario Galaxy, et qui aurait ainsi toute sa place à côté des deux frères. Rien n'est confirmé pour l'instant : Yoshi pourrait tout aussi bien avoir droit à sa construction LEGO rien qu'à lui.

Entre les grosses briques et le circuit Carrera GO!!! de 4,9 m, les produits dérivés Mario commencent sérieusement à réclamer leur pièce dédiée à la maison !

Pas tout à fait une première pour Yoshi

Yoshi n'est pas un inconnu de la gamme adulte. En octobre 2024, LEGO avait sorti Super Mario World : Mario & Yoshi (1 215 pièces, 129,99 €), un modèle en pixel art où il galopait avec Mario sur le dos, avant de le retirer du catalogue cet été. Cette fois, notre ami à la langue bien pendue semble bien parti pour tenir le premier rôle !

Il sera aussi de la grande refonte de la gamme LEGO Super Mario en minifigurines, prévue le 1er janvier 2027, avec le set Yoshi at Mario's House (39,99 €). Quant à notre grand Yoshi, une mention de copyright 2027 sur le visuel laisse penser qu'il ne passera pas par la case sapin cette année - on va dire que ça nous semblait un peu plié pour 2026 de toutes les façons.
Vous laisserez-vous tenter par un Yoshi en briques sur votre étagère, ou attendez-vous de découvrir la bête en entier (et son prix) ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Source : application Nintendo Today!, via NintendoLife
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