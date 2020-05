News LEGO Star Wars : The Skywalker Saga (Switch)

C'est dans une vidéo partagée sur la page YouTube officielle de Star Wars, et inaccessible depuis, que la date du 20 octobre a été évoquée.Warner Bros.Interactive ou TT Games ne s'étant pas prononcés officiellement sur la date de sortie, on prendra les pincettes de rigueur, d’autant que la disparition de la vidéo pourrait tout aussi bien confirmer qu'infirmer cette date.Une chose est sûre, son développeur TT Games semble prendre son temps (pour une fois) et comme le jeu tournera sur un tout nouveau moteur, on imagine qu'ils préfèrent ne pas trop communiquer sur le titre.Et on préfère que les développeurs prennent leur temps si cela permet d'avoir un titre un peu différent, les jeux LEGO ayant pris la mauvaise habitude de tous se ressembler et de ne se reposer que sur leur licence.