News LEGO Star Wars : The Skywalker Saga (Switch)

WB Games nous donne rendez-vous au printemps 2021 pour jouer à Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Alors qu'on l'attendait pour le deuxième trimestre 2020, on a récemment appris que le jeu était reporté. On sait désormais qu'il faudra patienter quelques mois de plus pour découvrir ce nouveau jeu qui se promet très complet.Et pour cause, Lego Star Wars: The Skywalker Saga couvrira les 9 films de la série Star Wars. C'est d'ailleurs l'objet de la bande-annonce diffusée pendant l'événement numérique Gamescom 2020, que nous vous proposons de regarder ci-après :Le jeu sortira sous deux formes : une forme normale, et une forme Deluxe qui comprendra les 6 packs de personnages en DLC. Ces packs seront inspirés des différents spin-offs Star Wars que vous avez peut-être vus ces dernières années. Mais la version Deluxe nous permettra aussi d'avoir une figurine LEGO de Luke Skywalker que les collectionneurs vont certainement s'arracher !Le jeu sortira sur toutes les consoles : Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox One Series X, au printemps 2021, donc.