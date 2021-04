News LEGO Star Wars : The Skywalker Saga (Switch)

Disney à trop vouloir précipiter la sortie de la dernière trilogie par un scénario loin d'être finalisé (on sait bien, en regardant les bonus de l'épisode 9, que l'histoire était écrite au fur et à mesure du tournage, tandis que le manque de lien est flagrant entre les trois épisodes de cette dernière trilogie, avec de nombreux personnages trop vite expédiés et jamais fouillés un minimum) à quelque peu terni l'aura de la franchise Star Wars. Le point d'orgue de cette gestion calamiteuse est évidemment le traitement apporté à Luke Skywalker, dont la destinée dans l'épisode 8 (on tente de ne pas spoiler) a déconcerté l'acteur lui-même, bien content de corriger le tir lors de son apparition dans la saison 2 du Mandalorian. Aussi, la Saga Skywalker a du plomb dans l'aile au cinéma (pour les fans seuls les 6 premiers épisodes trouvent grâce, et pour les plus anciens, on rétrécie à la trilogie d'origine) et le projet LEGO STAR WARS La Saga Skywalker, ambitieux sur le papier car il permettra de jouer à l'ensemble des univers des 9 films, n'a pour le moment soulevé qu'un vague intérêt.





Le problème est double pour les jeux LEGO : puiser dans les 9 films en conservant l'humour fun insufflé par les remakes LEGO (ce qui ne sera pas si simple pour la dernière trilogie) et mettre à jour son gameplay, qui a peu évolué depuis de nombreuses années, donnant l'impression d'une certaine redite à chaque lancement d'un nouveau titre LEGO. On est peut-être un peu dur, mais pour en avoir plusieurs exemplaires dans notre collection personnelle, on voit bien qu'on ne les lance plus sur nos consoles et que nous avons peu joué aux derniers opus, par manque d'intérêt.



LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - Countdown Trailer 04/03/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

LEGO STAR WARS La Saga Skywalker a donc la délicate mission de raviver la flamme et c'est pour cela que les développeurs (et l'éditeur) ne veulent pas se louper. Un monde ouvert gigantesque proposant de revivre les neufs films de la saga sur une soixantaine d'années d'histoire (et avec la possibilité de choisir l'ordre que l'on souhaite), de nouveaux mécanismes de jeu, la possibilité de prendre en main une centaine de personnages y compris les iconiques méchants, de nombreux véhicules, cela prend du temps. Pas facile en effet de trouver le bon équilibre entre un titre très familial par définition tout en restant intéressant pour les joueurs plus âgés (et les fans les plus durs). Après un premier report d'octobre 2020 au 31 mai 2021, TT Games annonce que le titre ne pourra pas sortir durant ce printemps et ne donne plus la moindre fenêtre de sortie pour le moment. Il n'est pas annulé mais il est à craindre que les péripéties liées à la pandémie COVID aient plus que retardé certains aspects du développement et qu'en l'état actuel, il reste trop de choses à corriger pour pouvoir réellement envisager une sortie à la date prévue.





Tous les Padawans et Jedis devront donc patienter avant d'achever leur formation au sein de la Saga Skywalker que nous comptons bien tester pour vérifier si un nouvel espoir est permis.