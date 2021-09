LEGO révèle Le bloc ? Super Mario 64 à assembler : détails, visuels, prix de vente... On vous dit tout

Recapture the magic of Super Mario 64 with this buildable LEGO ? Block 09/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Qu'est-ce que le bloc "?" Super Mario 64 ?

« Nous savons à quel point les fans de Super Mario ont adoré l’expérience LEGO Super Mario, et nous avons voulu nous inspirer d’autres éléments du jeu original en capturant l’expérience immersive de Super Mario 64 [...] Il est difficile d’imaginer l’univers Super Mario sans les niveaux emblématiques du jeu classique, remplis de secrets et de choses à découvrir. En utilisant l’expérience de jeu LEGO Super Mario, ce nouvel ensemble permet de séduire les nostalgiques du jeu vidéo Super Mario 64, tout en faisant connaître ces merveilleux niveaux à un tout nouveau public de fans de Super Mario. »

Que contient ce nouveau set LEGO ?

A la recherche des étoiles de puissance

Quand ce nouveau pack sera-t-il disponible ?

Combien coute le set Bloc ? LEGO ?

Hier, LEGO dévoilait un petite séquence vidéo plein de mystère au sujet d'un bloc point d'interrogation caractéristique de l'univers Super Mario... Quelques heures plus tard, le public médusé découvrit le bloc ? Super Mario 64, et on a plein d'infos à son sujet pour vous !Voici la vidéo de présentation de ce nouveau set :Le bloc mesure 18 cm de hauteur, largeur et profondeur : c'est donc bien un cube ! A l'intérieur, un mécanisme cache les niveaux Super Mario 64 proposés et les révèle à nous d'un simple geste, comme le montre la vidéo ci-dessus.Après le set collector Nintendo Entertainment System, les nombreux sets encore disponibles dans le commerce de la série LEGO X Super Mario, le groupe LEGO poursuit sa belle collaboration avec Nintendo avec un nouveau produit plutôt ingénieux : un bloc point d'interrogation qui s'ouvre et dévoile des niveaux à échelle réduite de niveaux emblématiques du jeu Super Mario 64, à savoir le Château de Peach, la Bataille de Bob-omb, la Montagne Gla-Gla et les Laves Fatales, avec pour chaque niveau des micro-figurines évidemment en Lego.Ce nouveau set, révélé hier dans un court clip sur Twitter mais présenté officiellement aujourd'hui, permettra de célébrer d'une bien belle façon les 25 ans de Super Mario 64. Les 4 niveaux choisis sont particulièrement représentatifs du souvenir que laisse SM64 dans notre mémoire de fan, et les petites figurines de Mario et Peach (entre autres) ne sont qu'une façon de s'immerger dans l'univers Super Mario.Pablo Gonzalez, Senior Designer au sein du groupe LEGO, a déclaré :Le set Point d'interrogation LEGO X Super Mario contient évidemment une quantité folle de blocs Lego, des mini-figurines de personnages Nintendo, et les 4 niveaux mentionnés plus haut.Voici le contenu indiqué par le service de presse de Lego :- Ensemble avec 2064 pièces- 10 micro-figurines LEGO® Super Mario™, notamment Mario, la princesse Peach, Yoshi, le roi Bob-omb, ainsi qu’un Chomp enchaîné, un Grand Voyou, un Mr. Œil, un Lakitu, un pingouin, un bébé pingouin et d’autres encore- 4 niveaux du jeu Super Mario 64 à construire : le Château de Peach, la Bataille de Bob-omb, la Montagne Gla-Gla et les Laves Fatales.Ce set sera compatible avec les personnages LEGO Mario et LEGO Luigi, disponibles uniquement dans les Packs de démarrage de la collection LEGO X Super Mario : utiliser ces deux personnages avec le set Lego Bloc Point d'interrogation déclenchera des sons et des musiques du jeu vidéo.Les étoiles de puissance du bloc "?" pourront être trouvées grâce à la notice de montage, qui contiendra des indices utiles pour les obtenir.Le Bloc ? sera disponible à partir du 1e octobre 2021 dans les boutiques LEGO du monde entier, ainsi que sur le site LEGO.com. En 2022, ce Bloc sera aussi proposé dans les boutiques partenaires LEGO.L'ensemble Bloc ? LEGO sera proposé au prix de 169,99 €Source : LEGO