Lego Pokemon : des nouveaux sets en approche !

LEGO Pokémon 72150 Goinfrex (757 pièces - 69.99 €)

LEGO Pokémon 72160 Arcanin (1190 pièces - 99,99 €)

LEGO Pokémon 72168 Rayquaza (1083 pièces - 129,99 €)

LEGO Pokémon 72154 Iconic Trainer Moments : Poké Ball (2339 pièces - 249,99 €)

LEGO Pokémon 40868 Up-Scaled Red Minifigure (930 pièces - 79,99 €)

Après une première fournée de trois sets Lego reprenant la franchise Pokemon, les futures sorties se précisent.Direction le 1er août, en pleine cinquième phase de canicule, vous pourrez vous atteler à construire vos nouveaux Lego Pokemon. Les sets seront au nombre de trois et il y en aura pour tous les budgets !Voici un récapitulatif de ce qui risque de faire fondre votre porte-monnaie :On peut dire que le Lego Arcanin a fière allure mais il est battu à plates coutures par Goinfrex au niveau de la mignonnerie. Rayquaza quant à lui aborde une posture draconique avec un rendu plus anguleux. On aime ou on n’aime pas !Vous aurez ensuite deux mois à patienter de quoi renflouer vos caisses pour voir une deuxième salve apparaitre.Celle-ci ne verra donc pas apparaitre deux nouveaux Pokémons mais bel et bien une Pokeball avec un décord dynamique et un Red à prix plus doux. Voici ce qui vous attends dans vos Lego stores préférés à partir du 1er octobre :Comme d’habitude, nous vous tiendrons au courant des dernières nouveautés Lego de la gamme Pokemon qui s'étoffe au fil du temps. N'hésitez pas en discuter en dessous de cet article, nous sommes impatients de connaitre vos ressenti au sujet de ces sorties !