News Pokémon (saga)
Lego Pokemon : des nouveaux sets en approche !
Il serait temps de vous trouver une occupation à l'ombre pendant ces vacances d'été. Lego a la réponse pour vous. On vous dit tout dans cet article !News
Après une première fournée de trois sets Lego reprenant la franchise Pokemon, les futures sorties se précisent.
Direction le 1er août, en pleine cinquième phase de canicule, vous pourrez vous atteler à construire vos nouveaux Lego Pokemon. Les sets seront au nombre de trois et il y en aura pour tous les budgets !
Voici un récapitulatif de ce qui risque de faire fondre votre porte-monnaie :
Celle-ci ne verra donc pas apparaitre deux nouveaux Pokémons mais bel et bien une Pokeball avec un décord dynamique et un Red à prix plus doux. Voici ce qui vous attends dans vos Lego stores préférés à partir du 1er octobre :
Direction le 1er août, en pleine cinquième phase de canicule, vous pourrez vous atteler à construire vos nouveaux Lego Pokemon. Les sets seront au nombre de trois et il y en aura pour tous les budgets !
Voici un récapitulatif de ce qui risque de faire fondre votre porte-monnaie :
- LEGO Pokémon 72150 Goinfrex (757 pièces - 69.99 €)
- LEGO Pokémon 72160 Arcanin (1190 pièces - 99,99 €)
- LEGO Pokémon 72168 Rayquaza (1083 pièces - 129,99 €)
Celle-ci ne verra donc pas apparaitre deux nouveaux Pokémons mais bel et bien une Pokeball avec un décord dynamique et un Red à prix plus doux. Voici ce qui vous attends dans vos Lego stores préférés à partir du 1er octobre :
- LEGO Pokémon 72154 Iconic Trainer Moments : Poké Ball (2339 pièces - 249,99 €)
- LEGO Pokémon 40868 Up-Scaled Red Minifigure (930 pièces - 79,99 €)
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