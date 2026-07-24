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LEGO officialise son set Donkey Kong Arcade : une borne jouable de 1 367 pièces pour le 1er août

Après des semaines de rumeurs, LEGO et Nintendo dévoilent enfin la borne d'arcade Donkey Kong en briques. Comptez 169,99 euros pour ce set collector de 1 367 pièces, disponible dès le 1er août.

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Résumé de cette actualité en 4 points :
  • LEGO a officialisé le set Donkey Kong Arcade (72051), qui reproduit la borne d'arcade culte de 1981.
  • Le set compte 1 367 pièces, est classé 18+ et sera vendu 169,99 euros.
  • Il sort le 1er août, en même temps que les nouveaux sets LEGO Pokémon.
  • La borne est jouable : un levier lâche les tonneaux et le joystick permet de faire sauter Jumpman par-dessus.

C'est désormais officiel. Après la fuite que nous vous relayions il y a quelques semaines et le confirmions suite à une fuite dès ce 13 juillet, LEGO et Nintendo ont bel et bien dégainé leur set Donkey Kong Arcade. Et le résultat correspond trait pour trait à ce que la rumeur annonçait : une reproduction en briques de la mythique borne d'arcade de 1981.

Nintendo of America n'a d'ailleurs pas manqué de célébrer l'annonce avec humour sur ses réseaux.

Une borne fidèle, et jouable

Référencé 72051, le set reconstitue un niveau du jeu d'arcade original, avec Jumpman, Donkey Kong et Lady, autrement dit les ancêtres de Mario et Pauline. On y retrouve les détails cultes de l'écran, comme l'échafaudage, l'échelle et le marteau. Surtout, la borne n'est pas qu'un simple objet à contempler : elle est fonctionnelle.
Un levier libère les 21 tonneaux un par un, dans une boucle continue, comme s'ils étaient lancés par le gorille. De l'autre côté, le joystick permet de déplacer Jumpman et un bouton de le faire bondir par-dessus les obstacles.

LEGO reprend ainsi la recette qui avait fait mouche avec ses précédentes bornes, à l'image du set PAC-MAN. Une fois assemblé, l'ensemble affiche des dimensions confortables, avec plus de 39 centimètres de haut, de quoi trôner fièrement sur une étagère, un bureau ou dans une salle de jeu.

Prix, date et pièces

Passons aux informations essentielles. Le set est composé de 1 367 pièces et sera vendu au prix de 169,99 euros. Classé 18+, il vise clairement les collectionneurs adultes, comme le veut la tendance de la gamme ces derniers temps. La sortie est fixée au 1er août, mais les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes sur la boutique officielle LEGO.

Ce genre de pièce a parfois tendance à partir vite, et la date n'est pas anodine. Le 1er août marque également l'arrivée des tout premiers sets LEGO Pokémon. Autant dire que les fans de Nintendo et de briques vont devoir surveiller leur porte-monnaie de près en ce début de mois.

Si vous souhaitez d'ores-et-déjà réserver ce set sur le site de Lego.com, vous pouvez accéder à la fiche du set ici.

Un hommage à la naissance de Mario

Au-delà de l'objet, ce set a une jolie valeur symbolique. Sorti en 1981, Donkey Kong n'est pas n'importe quel jeu : c'est celui qui a vu apparaître pour la première fois un certain Jumpman, un plombier moustachu qui allait devenir la mascotte que l'on connaît. Conçu par Shigeru Miyamoto, le titre posait déjà les bases du savoir-faire de Nintendo en matière de plaisir de jeu immédiat. Voir cette borne renaître en briques, quatre décennies plus tard, a donc quelque chose de particulièrement touchant pour les nostalgiques.
Bref, la rumeur est confirmée, le prix est connu, et il ne reste plus qu'à décider si votre étagère a de la place pour un morceau d'histoire du jeu vidéo.

Et vous, allez-vous craquer pour cette borne Donkey Kong en briques ? Le prix de 169,99 euros vous semble-t-il justifié ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Galerie images

Source : LEGO
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