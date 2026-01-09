News LEGO Harry Potter Collection (Switch 2)
LEGO Harry Potter Collection arrive en natif sur Nintendo Switch 2
Harry Potter fait sa rentrée des classes sur Nintendo Switch 2 avec la collection de ses jeux LEGO.News
Alors que des millions d'élèves se rendent à l'école pour la rentrée des classes, celle de LEGO Harry Potter aura lieu le 16 octobre sur Nintendo Switch 2.
La collection LEGO Harry Potter, qui réunit les jeux LEGO Harry Potter Années 1 à 4 et LEGO Harry Potter Années 5 à 7, ainsi que tous les DLC, arrivera dans une version native à la Nintendo Switch 2 d'ici quelques semaines.
La compilation sortira à la fois en version digitale et en version physique avec les deux jeux sur une seule cartouche.
Découvrez ci-dessous la bande-annonce du jeu :
La collection LEGO Harry Potter, qui réunit les jeux LEGO Harry Potter Années 1 à 4 et LEGO Harry Potter Années 5 à 7, ainsi que tous les DLC, arrivera dans une version native à la Nintendo Switch 2 d'ici quelques semaines.
La compilation sortira à la fois en version digitale et en version physique avec les deux jeux sur une seule cartouche.
Découvrez ci-dessous la bande-annonce du jeu :
Rendez-vous le 16 octobre pour retrouver LEGO Harry Potter Collection sur Nintendo Switch 2.
LEGO® Harry Potter™ Collection - Trailer d'annonce officiel sur Nintendo Switch 2
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