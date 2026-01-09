LEGO Harry Potter Collection arrive en natif sur Nintendo Switch 2

LEGO® Harry Potter™ Collection - Trailer d'annonce officiel sur Nintendo Switch 2 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Alors que des millions d'élèves se rendent à l'école pour la rentrée des classes, celle de LEGO Harry Potter aura lieu le 16 octobre sur Nintendo Switch 2.La collection LEGO Harry Potter, qui réunit les jeux LEGO Harry Potter Années 1 à 4 et LEGO Harry Potter Années 5 à 7, ainsi que tous les DLC, arrivera dans une version native à la Nintendo Switch 2 d'ici quelques semaines.Au programme donc deux jeux pour retracer les 7 livres de la saga Harry Potter avec des centaines de personnages jouables, le tout dans une ambiance relativement drôle, comme tous les jeux LEGO.La compilation sortira à la fois en version digitale et en version physique avec les deux jeux sur une seule cartouche.Découvrez ci-dessous la bande-annonce du jeu :Rendez-vous le 16 octobre pour retrouver LEGO Harry Potter Collection sur Nintendo Switch 2.