Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Mon attente

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.

    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
LEGO Harry Potter Collection A paraître sur Switch 2 le 16/10/2026
News LEGO Harry Potter Collection (Switch 2)

LEGO Harry Potter Collection arrive en natif sur Nintendo Switch 2

Harry Potter fait sa rentrée des classes sur Nintendo Switch 2 avec la collection de ses jeux LEGO.

News
Alors que des millions d'élèves se rendent à l'école pour la rentrée des classes, celle de LEGO Harry Potter aura lieu le 16 octobre sur Nintendo Switch 2.

La collection LEGO Harry Potter, qui réunit les jeux LEGO Harry Potter Années 1 à 4 et LEGO Harry Potter Années 5 à 7, ainsi que tous les DLC, arrivera dans une version native à la Nintendo Switch 2 d'ici quelques semaines.
Au programme donc deux jeux pour retracer les 7 livres de la saga Harry Potter avec des centaines de personnages jouables, le tout dans une ambiance relativement drôle, comme tous les jeux LEGO.

La compilation sortira à la fois en version digitale et en version physique avec les deux jeux sur une seule cartouche.

Découvrez ci-dessous la bande-annonce du jeu :
LEGO® Harry Potter™ Collection - Trailer d'annonce officiel sur Nintendo Switch 2
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Rendez-vous le 16 octobre pour retrouver LEGO Harry Potter Collection sur Nintendo Switch 2.
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Krusty
J'avoue ne pas avoir très bien saisi la différence avec le même jeu sorti sur Switch 1 il y a plus d'un an de ça. Je veux bien repasser à la caisse, mais Warner Bros, donnez moi des arguments.
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - La Switch 2 a un an !
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil