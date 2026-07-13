[Rumeur] LEGO Donkey Kong Arcade : un nouveau set en fuite pour une borne de 1367 pièces
Un premier visuel du set LEGO reproduisant la borne d'arcade de Donkey Kong a fuité sur Reddit. Une sortie en août à environ 200 euros circule, en attendant l'officialisation par Nintendo et LEGO.News
- Un premier visuel du set LEGO Donkey Kong Arcade a fuité, reproduisant fidèlement la borne d'arcade originale de 1981.
- La fuite évoque une sortie en août, un prix de 200 dollars et un total de 1 367 pièces.
- Ce set avait déjà été teasé en mai par Nintendo et LEGO, dans la gamme collector 18+.
- Une annonce officielle devrait suivre prochainement.
Un premier visuel du set LEGO Donkey Kong Arcade vient de fuiter sur les réseaux, et il a de quoi ravir les amateurs de briques comme de rétrogaming.
Comme souvent avec les produits LEGO, l'image a filtré avant l'annonce officielle. On y découvre une reproduction visiblement très fidèle de la borne d'arcade originale de Donkey Kong, avec ses boutons, son joystick et son écran affichant l'un des niveaux emblématiques du jeu de 1981. On replonge instantanément en plein âge d'or des salles d'arcade.
Côté détails, toujours selon la fuite, le set sortirait au mois d'août, pour un tarif de 200 dollars, soit vraisemblablement autour de 200 euros chez nous. Il totaliserait 1 367 pièces, un beau morceau à assembler. Ces informations restent à confirmer, mais elles ont de fortes chances de se vérifier tant les fuites LEGO se révèlent fiables.
Rumor: This might be our first look at the upcoming Donkey Kong Lego set.— Stealth (@Stealth40k) July 10, 2026
They definitely leaned into the retro angle hard!https://t.co/LEYPdNSaIq pic.twitter.com/6d9m4xsqwp
Une rumeur appuyée par la communication officielleCette fuite ne sort pas de nulle part. Comme nous vous le rapportions lors du teaser diffusé en mai, Nintendo et LEGO préparent bel et bien un set Donkey Kong, présenté comme le premier d'une gamme dédiée et classé 18+, donc taillé pour les collectionneurs adultes. À l'époque, le baril qui roulait et le style rétro du teaser laissaient déjà deviner un hommage à la borne de 1981. La boucle serait donc bouclée.
Ce set s'inscrit dans une collaboration LEGO et Nintendo qui ne semble pas décidée à perdre en intensité, entre les nombreux ensembles Super Mario, la fameuse borne Game Boy ou encore les récents sets LEGO Pokémon dévoilés la semaine passée. Une officialisation en bonne et due forme devrait suivre très prochainement par le fabricant de briques en plastique ou la firme japonaise.
Et vous, ce set LEGO Donkey Kong Arcade vous fait-il de l'œil ? Prêts à craquer si les 200 euros se confirment ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Nintendo Everything, The Brick News
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.