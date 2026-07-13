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[Rumeur] LEGO Donkey Kong Arcade : un nouveau set en fuite pour une borne de 1367 pièces

Un premier visuel du set LEGO reproduisant la borne d'arcade de Donkey Kong a fuité sur Reddit. Une sortie en août à environ 200 euros circule, en attendant l'officialisation par Nintendo et LEGO.