News Super Nintendo World

Jerry Demings a donné une information que les médias du monde n'avaient pas : le maire d'Orange County a déclaré à The Orlando Sentinel que le parc Super Nintendo World prévu en Floride ne devrait pas ouvrir avant 2025, soit deux ans après la date prévue. Super Nintendo World devrait être une zone d'un nouveau parc appelé Epic Universe, troisième parc à thèmes d'Universal Studios Parks & Resorts à Orlando, en Floride.



La société a publié un communiqué peu après ces déclarations du maire d'Orange County, pour expliquer que la construction avait commencé immédiatement, mais que sa vitesse de croisière ne devrait pas être atteinte avant plusieurs mois, le temps pour Universal de revoir son organisation et surtout de mobiliser ses différents intervenants, souvent des prestataires extérieurs, au gré des besoins sur le chantier.



Au Japon, la grande ouverture tant attendue n'a toujours pas eu lieu, même si le public est désormais bienvenu à Super Nintendo World Osaka : l'inauguration en grande pompe initialement calée le 4 février 2021 a été reportée, mais le public peut désormais se promener dans les allées du parc et participer aux différentes attractions proposées, ou déjeuner dans les restaurants et faire du shopping dans les boutiques remplies de produits dérivés Mario.