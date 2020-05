The Escapist Indie Showcase - Premiering June 11th 27/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le site internet The Escapist tiendra un événement en ligne à la manière des « directs », pour ne pas dire des Nintendo Direct bien sûr.En partenariat avec GOG.com, plateforme de vente de jeux en ligne, l’événement réunira 70 jeux indépendants. Le nom Indie Showcase a certainement dû s’imposer de lui-même.Si l’Indie Showcase ouvrira le bal le 11 juin, les festivités dureront jusqu’au 14 juin, sur Youtube et Twitch. Au programme, des annonces exclusives bien sûr, mais aussi des interviews de développeurs, des démos hands-on mais aussi des vidéos de gameplay préenregistrées.Si l’événement se destine à priori au PC avant tout, au vu du partenariat avec GOG, on peut espérer y voir quelques titres sur Switch, la console ayant pris l’habitude de voir débarquer nombre de productions indépendantes en même temps que le PC.Réponse du 11 au 14 juin... en espérant que les événements se calment un peu car on va finir par ne plus savoir où donner de la tête.Source : NintendoLife