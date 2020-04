Si la presse informatique est très variée, hormis les quelques sites professionnels bénéficiant du soutien financier de grands groupes, c'est surtout un galaxie de passionnés bénévoles qui chaque jour, dans les différents pays, tentent de vous informer le mieux possible sur les différents événements et annonces autour de vos consoles préférées. Un travail de titan, qui se doit d'être régulier pour ne pas voir une audience s'effriter rapidement, avec une équipe bien souvent très réduite pour alimenter le site tous les jours.





On saluera l'annonce de la fin du site Japanese Nintendo qui, a partir du 7 mai 2020, ne mettra plus à jour son site, du moins régulièrement, faute de rentabilité. L'investissement temps/coût financier pour maintenir le site actif/besoin de travailler en parallèle n'était plus équilibré et son responsable, Brian Cooper, a pris la décision de mettre fin à l'aventure et se donner un peu de temps pour envisager de nouvelles aventures.





Ce n'est pas le premier site autour de Nintendo qui s'éteint, cela fait toujours quelque chose et nous saluons les efforts de Brian qui a été parmi nos sources sur certains sujets. Bonne continuation ! Cela nous permet en parallèle de vous remercier de votre soutien quotidien envers Puissance Nintendo car nous sommes conscients que la longévité de PN reste exceptionnelle dans ce milieu.