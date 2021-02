News Healer’s Quest (Switch)

Fan de second degré et de RPG, voici un nouveau titre irrésistible, petite pépite indépendante, qui tourne en dérision les codes pour montrer ce qu'il peut advenir à une équipe de héros, quand leur niveau de compétences est proche du zéro. Des bras cassés qu'il va vous falloir assister en les soignant.



Graphiquement, c'est assez étonnant, mi-pastel, mi-personnages cartoon, un désigne détonnant par rapport à ce que l'on est habitué à voir dans la catégorie des RPG, mais parfaitement en adéquation avec le côté un peu désespéré de l'aventure. L'équipe est la suivante : un barbare très bas de plafond, qui réagit au quart de tour à toutes les opportunités de combattre (en clair, un ennemi apparaît, il fonce dans le tas sans attendre la moindre stratégie d'équipe), un archer absolument nullissime dont il va falloir upgrade l'expérience, un mage défroqué qui a plutôt tendance à vouloir faire un sort à toutes les filles qu'ils croisent plutôt que de potasser ses grimoires utilement pour la cause, et un chevalier nounou de cette belle brochette de winners. Au centre, vous êtes le sous fifre de bas étage, celui qui va devoir se coltiner à soigner tous les bobos de ces "héros" : le travail vous en aurez !



Un arbre de compétences est toujours présent !Par son humour caustique et ses nombreuses références, Healer's Quest a largement de quoi faire mouche auprès d'un large publique, pas obligatoirement habitué à jouer à un RPG. Le titre, développé par le studio belge Rablo Games et édité par PID Publishing, un nouveau label de Plug In Digital, sera disponible en français, dans votre eShop à compter du 11 février 2021 pour la modique somme de 14,99 €. Un poids plume de 590 Mo, une aventure qui sera toujours un peu trop courte pour les fans de son humour et un sortie à bien noter dans son calepin car il fait clairement partie des bonnes pioches indépendantes du moment.