Le retour de Zelda Ocarina of Time en grande pompe le 5 novembre prochain !

Remaniement graphique complet

La nouveauté principale du jeu : la caméra libre

Un jeu plus narratif et plus accessible ?

Nous avions eu un très court aperçu de Link enfant couché comme teaser il y a de cela quelques mois lors de la révélation du titre, c’est désormais un jeu totalement abouti qui nous a été présenté et c’est bel et bien un remake graphique complet que nous ont concocté les équipes de Nintendo.Eiji Aonuma, producteur du jeu, s’est lancé dans une démonstration manette en main de plusieurs moments du jeu, à commencer par la découverte du village Kokiri où grandit Link au cœur des Bois perdus.Les images sont saisissantes, les graphismes ont été entièrement retravaillés, s’éloignant de l’esthétique polygonée de la N64 et même du remaster 3DS pour s’orienter vers quelque chose de plus détaillé où fourmille la vie. Les brins d’herbe flottent au vent, des feuilles tombent de la cime des arbres qui obstruent la lumière du soleil qui pénètre seulement par quelques rais chatoyants et un vent féérique semble flotter tout autour de Link. En un mot ? Une vision enchantée et très réussie dans son atmosphère comme dans sa démonstration technique. Le jeu semble afficher une assez grande profondeur et quelques temps de chargement semblent même avoir disparu, comme quand Link passe du village à la zone du Vénérable Arbre Mojo.La construction du monde semble en revanche être très fidèle au jeu d’origine. On retrouve une mini-carte aux contours proches de la carte de base et la topographie des lieux traversés l’est également, de même qu’en donjon.Nous avons en effet pu pénétrer dans le premier donjon de l’aventure, l’intérieur de l’Arbre Mojo, pour constater que les énigmes sont identiques et que les combats ont été préservés. On y retrouve notre complice, la fée Navi, qui permet de cibler les ennemis, Link tournant alors autour de l’adversaire. Là aussi visuellement le travail de reprise a été complet, avec des animations revues pour chaque interaction de Link avec son environnement, comme une échelle qui tombe ou bien un pont qui s’effondre en pénétrant dans une pièce.Nouveauté de gameplay quand même majeure à pointer : le saut de Link n’est plus seulement une mécanique automatique mais peut être commandé en pressant un bouton. Loin d’être anecdotique, ce changement promet sans doute quelques adaptations dans le level design de certaines parties de donjon pour accompagner cette mobilité gagnée par notre héros.Une des nouveautés les plus spectaculaires du jeu est, à n’en pas douter, la caméra libre qui promet d’offrir un degré de liberté jamais atteint dans Ocarina of Time. Concrètement, dans le jeu d’origine, la vision de Link était contrainte par des points de vue choisis par le titre, en particulier dans certaines séquences où Link était le seul élément mobile à l’écran.Ce changement est particulièrement visible dans certaines séquences du jeu qui ont dû être entièrement retravaillées pour harmoniser le titre. Ainsi dans la Citadelle d’Hyrule avec son marché, la fontaine centrale, les nombreux badauds faisant leurs courses et les ruelles alentours, tout a été revu pour permettre au joueur de déambuler en toute liberté, sans pour autant trahir l’esprit du jeu.En pénétrant dans la muraille de la Citadelle, avec un petit temps de chargement, on découvre ainsi la perspective que l’on voyait dans le jeu N64 seulement au loin se matérialiser et devenir palpable. Le travail graphique a été magistral, permettant de retrouver toute l’essence du titre mais dans un nouveau décor riche en détails, très coloré et, il faut l’avouer, plein de charme.On fond devant chaque petit détail donné à voir et que le joueur peut désormais s’amuser à contempler. Les ruelles de la Citadelle qui n’étaient auparavant que des vues du dessus que l’on traversait en vitesse, deviennent des recoins à explorer pour écouter les potins d’un monde en proie à une grande menace et qui n'en a pas encore complètement conscience.Autre nouveauté peu anodine dans un jeu basé sur le passage du temps : celui-ci s’écoule désormais en permanence et partout. Là où la Plaine d’Hyrule était au départ la zone principale où le temps pouvait s’écouler, offrant au joueur de voir la course du soleil dans le ciel, cette avancée temporelle se produit à présent dans tout Hyrule, y compris dans ces zones fermées comme la Citadelle. Qui d’autre se souvient du pont-levis qui se relevait au coucher du soleil, enfermant Link dans la plaine sans moyen de se mettre à l’abri dans la Citadelle ? Le marché nocturne nous voilà !Pour finir nous avons également pu découvrir l’ajout d’une chronologie et d’un journal pour accompagner le jeu permettant au joueur de suivre le fil de sa progression. Ocarina of Time pouvait en effet facilement s’avérer difficile à suivre tant le joueur se retrouvait livré à lui-même dans un vaste monde, avec une quête immense à accomplir mais pas forcément d’indices, si ce n’est Navi, pour savoir où aller. Le jeu offrira désormais dans ses menus de s’assurer de ne pas perdre le fil de l’histoire.Cette histoire de fil a visiblement inspiré les développeurs du jeu qui ont ainsi développé la fonctionnalité du Fil du temps, littéralement une grande tapisserie verticale qui se complète au fur et à mesure que le joueur progresse dans l’histoire. Une très jolie manière de proposer un fil conducteur pour les nouveaux joueurs qui se perdraient en route et en même temps de quoi ravir les fans de la licence avec une image finale qui promet d’être très réussie.Au chapitre des autres nouveautés, il est aussi notable de constater que le jeu a été entièrement doublé avec des voix françaises et que le volet musique n’a pas été oublié puisque le jeu profitera d’une fonctionnalité nouvelle : la possibilité de chantonner ou fredonner les mélodies à sa console pour que Link les reproduise à l’ocarina. On se tarde de pouvoir essayer ces nouveautés et fredonner le chant du soleil sans arrêt ou bien le chant des tempêtes pour déchaîner les éléments.