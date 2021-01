News F-Zero GX (NGC)

F-Zero fait partie de ces licences tombées en sommeil depuis bien trop longtemps. Après un dernier épisode sortie en 2003, F-Zero GX, sur GameCube et en tenant compte d'une petite apparition au sein de Nintendo Land, un titre Wii U de 2012, Nintendo n'a plus rien proposé à ce jour pour des fans qui restent encore très nombreux à espérer un nouvel opus.





Avec les vœux de nouvelle année, la question d'un éventuel travail autour de F-Zero a été posé à Toshihiro Nagoshi, qui a bien occupé son temps depuis avec la série Yakuza, mais qui fut le producteur de la dernière grande version de F-Zero, la fameuse GX. C'est auprès du site Red Bull que Monsieur Nagoshi confirme avoir gardé "beaucoup d'affection pour F-Zero GX" et indique qu'il serait même prêt à retravailler sur la série si Nintendo venait lui proposer cette possibilité. Son seul but serait d'"en faire un jeu stimulant".



Mmh… En mettant de côté la possibilité que cela arrive, je dois reconnaître que j’ai beaucoup d’affection pour F-Zero GX. Si l’opportunité se présentait, je ne serais pas contre. Et dans ce cas là, j’aimerais en faire un jeu avec du challenge. Je pars du principe que si Nintendo souhaite juste un jeu de courses “fun et accessible”, ils ont déjà Mario Kart pour cela.





On comprendra bien que nous ne sommes pas prêt de voir débouler un nouveau F-Zero sur Nintendo Switch. En revanche, jusqu'à présent, l'absence d'un nouvel épisode était dictée par le manque d'idées à apporter à la franchise pour pouvoir proposer une suite intéressante. Désormais, en tenant compte de la puissance des machines actuelles et de probables idées dans l'esprit de Monsieur Nagoshi, les portes sont ouvertes pour se lancer vers un nouveau projet. Il ne manque plus à Nintendo qu'à étudier sérieusement la question, ce qui ne manquerait pas de faire plaisir à de nombreux fans.







Vous pouvez retrouver l'interview complète de Nagoshi, en français, sur le site Red Bull France . L’aparté concernant F-Zero ne fait qu'un paragraphe malheureusement. On ne compte plus les séances de gameplay visibles sur le net autour de ce F-Zero GX, nous avons sélectionné celle de N0obMaster, rendant particulièrement bien l'impression de vitesse de ce jeu culte.



F-Zero GX: Grand Prix - Emerald Cup [Expert] HD 01/03/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube