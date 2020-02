News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Le prochain Animal Crossing sur Switch va-t-il lui aussi céder aux sirènes des DLC payants ?

Nintendo l'avait dit qu'il chercherait à allonger la durée de vie de chaque titre d'importance par des DLC. On l'a vu avec Luigi's Mansion 3, Breath of the Wild, Pokémon Epée et Bouclier. Une petite indication sur la fiche US laisse à penser que ce sera la même chose pour Animal Crossing.