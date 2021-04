News Nintendo

La vie après Animal Crossing: New Horizons

Et au sujet des nouvelles consoles ?

S'il y a bien deux questions qui rythment le quotidien de fans de Nintendo, ce sont bien celles-là : quand sortira le prochain jeu de la franchise Xxx, et quand sortira la prochaine console de Nintendo. Et Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, a évoqué ces deux questions à l'occasion d'une interview avec le quotidien économique japonais Nikkei, cette semaine.La première question évoquée fut celle de l'après Animal Crossing : le journaliste lui a en effet demandé ce qui attendait les fans, maintenant qu'Animal Crossing était sorti. Il faut noter que cela fait déjà plus d'un an que le jeu a chamboulé l'écosystème Switch en se vendant à des millions d'exemplaires, et qu'on a pas mal de jeux sous le coude sans date encore annoncée.Shuntaro Furukawa a expliqué que les "jeux devaient être intéressants" (surtout par rapport aux jeux proposés sur consoles concurrentes), dans la mesure où le temps libre des consommateurs est limité (c'est vrai qu'il sera au maximum de 24 heures par jour, sommeil non inclus !). Conscient de cette situation, Nintendo veut évidemment proposer des franchises bien connues, mais aussi continuer à offrir "de nouveaux jeux et de nouvelles séries".Voici la déclaration de Shuntaro Furukawa, traduite du japonais par Nintendo Everything Alors que les rumeurs sur une Switch Pro se sont faites nombreuses en début d'année – même si les plans pourraient être chamboulés par l'actuelle pénurie de semi-conducteurs dans le monde, Shuntaro Furukawa a expliqué que Nintendo n'avait pas posé les stylos à la sortie de la Switch pour attendre la fin de vie de la console :Source : Nikkei via Nintendo Everything