News Salon de jeux vidéo

On s'en doute, rien qu'en regardant du côté des distributeurs qui créent des fiches pour prévoir la place à de mystérieux jeux pas encore révélés, il va y avoir des annonces très prochainement. Alors pour pouvoir noter les futures pépites à venir dans vos calepins, il est grand temps de lister tout ce qui nous arrive bientôt par le biais de différents streams, dont beaucoup semblent s'être bien inspirés des Direct de Nintendo.





Ce récapitulatif n'est pour le moment pas complet, car Devolver digital a annoncé la tenue d'un live au courant de l'été, sans indiquer de date précise pour le moment, et on se demande toujours quand Nintendo va communiquer sur l'arrivée du personnage de Arms au sein de Super Smash Bros Ultimate (avec fort probablement à la clé un nouvel amiibo) et surtout faire des annonces sur la suite de son planning (Bayonetta 3, présentation un peu plus en détail du nouveau Paper Mario et répondre aux question entourant Metroid Prime, dont des rumeurs persistantes évoquent le portage de la trilogie dans un avenir proche).





Juin 2020

4 juin - Le show Sony

Pour la forme, vous aurez normalement la présentation des premiers jeux de la PS5 par Sony le jeudi 4 juin à 23h, heure en France. Ce sera peut-être l'occasion d'avoir la présentation officielle de la nouvelle console. On notera d'ailleurs l'approche très différente de Sony, qui semble avoir mis de côté, du moins au démarrage de la console, la compatibilité avec les titres PS4 (les jeux PS5 ne tourneront pas sur PS4, mais les nouveaux jeux PS4 doivent tourner sur PS5), alors que la prochaine XBox fait la promotion de sa large compatibilité avec les anciens titres, les améliorant au passage en apportant du 60 fps là où il n'y avait que 30 fps, avec d'autres améliorations techniques. Il sera intéressant de suivre l’accueil du public pour ces deux solutions concurrentes, tout en surveillant la question de la VR pour laquelle Sony compte bien apporter un nouveau souffle.

5 juin - IGN Summer of Gaming 2020, lancement d'un mois d'animations





IGN Announces 'Summer of Gaming' Showcase for June - IGN Now 31/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Un IGN Summer of Gaming 2020 qui prendre ses marques pendant tout le mois de juin pour présenter différentes animations autour de certains jeux, la présentation de titres attendus et l'annonce de titres exclusifs. Le planning détaillée est à retrouver ici , avec des séances autour de Samurai Jack: Battle Through Time, XIII, Skater XL, Castlestorm 2, Ninjala, and SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated. Nous scruterons également les annonces du côté de SEGA.



Summer of Gaming Schedule Announced - IGN Now 31/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

A noter une journée spéciale le 12 juin 2020 autour d'Animal Crossing New Horizons avec des commentaires de Gary Whitta, qui anime la chaine YouTube Animal Talking , et qui a eu le plaisir il y a quelques semaines de recevoir la visite de Freudon Seigneur des anneaux Elijah Wood sur son île.



Elijah Wood visits Gary's island! 31/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube



6 juin - Indie Live Expo 2020



On surveillera à 13 h en Europe le 6 juin ce petit live de titres indépendants, et à 23h30 un salon des jeux du futur.





8 juin - L'événement de Limited Run Games à 21h en Europe





11 juin - Publisher Showcases



CD Projekt RED Livestream (with IGN pre- and post-shows) qui devrait nous monter son Cyberpunk 2077 avant sa sortie le 17 septembre 2020 (pas la peine d'espérer une sortie sur Nintendo Switch)





EA Play LIVE (with IGN pre- and post-shows) : que va donc pouvoir nous annoncer de concret EA concernant la Switch, dilué dans le flot de ses présentations de titres sportifs ?







15 juin - L'été des jeux de l'IGN





On surveillera durant cette journée la présentation de Castlestorm 2 (Zen Studios) qui doit arriver durant cette année sur Switch, nous devrions recevoir la bande-annonce de lancement du jeu. Il faudra aussi compter sur le très attendu Ninjala (GungHo Entertainment) dont on devrait voir un trailer exclusif.





Si on attend encore l'horaire précis de ces diffusions, les amateurs pourront découvrir de nombreuses interview et séances de gameplay autour de Corepunk (Artificial Core), Destroy All Humans! (THQ Nordic), Mafia: Definitive Edition (Hangar 13), Scarlet Nexus (Bandai Namco), SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom (THQ Nordic) – Rehydrated, et Warhammer 40k: Mechanicus (Kasedo Games).





18 juin - Speedrun Mario 64 et interviews





IGN s'entretiendra avec Chris Avellone, scénariste de Fallout New Vegas et de Star Wars: Knights of the Old Republic, sur ce qui fait un bon RPG, et nous aurons aussi un entretien avec John Romero, créateur de Doom, et du game designer Brenda Romero, toujours pour parler des RPG et des shooters en 2020.



Juillet

12 juillet - Ubisoft Forward 2020

Rendez-vous à 20 heures au Royaume-Uni, 21 heures en Europe pour découvrir les annonces du studio Ubisoft. Un nouveau Just Dance ? Une nouvelle collaboration ? L'annonce de sorties de titres devenant des arlésiennes à force ? C'est à suivre ce jour-là.

Ubisoft Forward Event : Trailer 31/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube Août

Le salon physique a été annulé mais il se tiendra bien sous une forme entièrement digitale aux mêmes dates. Nous attendons des précisions horaires pour tout cela. Nous tâcherons de mettre à jour les informations lorsqu'elles seront connues.