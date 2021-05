News Monster Hunter Stories 2: Wings of ruin (Switch)

Artworks Monster Hunter Stories 2 01/05/2021













Images du jeu Monster Hunter Stories 2 (Switch) 01/05/2021

















































C'est le 9 juillet 2021 que sortira sur Nintendo Switch le nouvel opus du spin-off Monster Hunter, le bien-nommé Monster Hunter Stories 2. Il s'agit d'un jeu radicalement différent de Monster Hunter Rise, il faut le savoir, et d'ailleurs on vous recommande d'écouter notre dernier PNCAST consacré largement à Monster Hunter avec la participation de Kurogeek pour mieux comprendre les différences entre les deux jeux.Suite au Digital Event de cette semaine, Capcom a inondé les médias de nouvelles images de Monster Hunter Stories 2 : images du jeu et illustrations conceptuelles sont donc nombreuses, et on ne voulait pas passer cette journée sans les partager avec vous :Monster Hunter Stories 2 sortira sur Nintendo Switch le 9 juillet 2021. Vous pouvez le précommander dans vos magasins préférés, notamment à la FNAC où, outre 10 € offerts sur votre carte de fidélité, le ecommercçant vous offre aussi un poster MHR2 Wings of Ruins : précommandez le jeu ici (et n'oubliez surtout pas d'ajouter le poster à votre commande là ).Source : Nintendo Everything