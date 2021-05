News Kaze and the Wild Masks (Switch)

Les années des jeux consoles 16 bits sont à la mode et nous voici avec une lapine Kaze, qui doit sauver son ami Hugo d’une malédiction ayant semé le chaos dans les Îles de Cristal. La belle semble avoir de solides arguments physiques puisque qu’elle peut « bondir férocement comme un tigre, planez dans le ciel comme un aigle, sprinter fièrement à la manière d’un lézard ou régner sur les mers comme un requin ». On comprendra vite qu’il faudra tirer partie du pouvoir des Wild Masks afin de débloquer ces différents pouvoirs, vous permettant au sein d’un plateformer relativement ardu d’affronter des légumes enragés.





Graphiquement, nous avons du pixel-art de qualité, très coloré, avec une animation soignée, qui nous permettront de découvrir 30 zones différentes avec plus de cinquante niveaux bonus. En effet, chaque zone dispose de deux niveaux bonus, ce qui vous poussera à explorer chaque recoin pour dénicher toutes les récompenses. Sautez sur les ennemis pour les éliminer ou balancez les en les faisant tournoyer (on retrouve un petit côté Crash Bandicoot) avant de tomber sur une carotte géante qui ne sera clairement pas votre amie. Des gemmes vous permettront de terminer votre mission ou d'être téléporté à une zone bonus, où il faudra soit récupérer toutes les gemmes soit renverser tous vos adversaires.



Enfilez un masque et vous voilà devenue une créature volante qui attaque avec son arc (un soupçon de gameplay qui rappelle Squawks le perroquet de Donkey Kong Country 2) ou devenez un requin pour esquiver les tirs de missiles sans vous soucier des courants marins.

On sent que les développeurs ont compilé tout leur amour pour cette époque des années 90 (et tout particulièrement l'univers de Donkey Kong Country), en proposant un titre très travaillé (qui aurait eu toute sa place à l'époque) mais avec certains raffinements actuels. Le jeu parait regorger de petits détails dans l'animation des personnages, et Kaze avec ses oreilles qui peuvent tourner comme des hélices pour ralentir sa descente, ou attaquer, a suffisamment de sexappeal pour devenir une mascotte appréciée.





Seule inconnue pour ce titre qui mérite clairement sa chance, obtenir assez de visibilité quand d'autres cadors du genre vont sortir sur les mêmes créneaux. Si vous êtes fans des jeux de plateforme 2D, alors Kaze and the Wild Masks a beaucoup de potentiel pour vous séduire.









Découvrons le premier trailer du jeu :





Kaze And The Wild Masks - Announcement Trailer 26/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le titre a été développé par le studio PixelHive et sera disponible sur l’eShop et en version physique à compter du 26 mars 2021. Les précommandes de l’édition physique auprès de Fnac, Amazon et Micromania sont ouvertes, au tarif de 29,99 €, le jeu sortant également sur PS4 et Xbox One.