Le Nintendo Museum se met aux couleurs des 40 ans de The Legend of Zelda avec un restaurant

Le Nintendo Direct des 40 ans de la saga a été riche en informations diverses et variées qui vont au delà du remake d'Ocarina of Time ! Shigeru Miyamoto en a profité pour évoqué comment les Nintendo Museum va participer aux festivités. Découvrons tout cela !

Tout d'abord, il nous informe que le billet d'entrée se mettra pendant approximativement un an au couleur de la saga. Nous n'avons malheureusement pas de visuel. Par contre, il en avons d'une fresque chronologique qui sera exposée dans le musée.

Images de la fresque

Ce n'est pas tout puisqu'à partir du 5 novembre, un stand photo inspiré de l'épée de légende et d'autres nouveautés seront disponibles. De plus, au cours de cet automne, le "Super Family Restaurant" ouvrira ses portes. Il sera l'occasion pour vous de vous restaurez dans un cadre entouré de détails et petites attentions propres à Nintendo. Faites attention à ne pas retrouver un Pikmin sur le bord de votre assiette cela dit !